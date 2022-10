Maria Schraders Weinstein-Film bei Weltpremiere in New York gefeiert

Maria Schrader Bild: keystone

Roter Teppich für «She Said» von der deutschen Regisseurin Maria Schrader in New York: Das Filmdrama über die Enthüllung des Weinstein-Skandals durch zwei Journalistinnen hat am Donnerstagabend (Ortszeit) beim New York Film Festival Weltpremiere gefeiert.

Schrader (57, «Unorthodox») und ihr Team wurden mit stürmischem Applaus bedacht. Mit der Regisseurin traten unter anderem die Hauptdarstellerinnen Carey Mulligan und Zoe Kazan sowie die «New York Times»-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor auf die Bühne.

Twohey (gespielt von Mulligan) und Kantor (Kazan) hatten im Oktober 2017 nach schwierigen Recherchen ihre Enthüllungen über die sexuellen Übergriffe des Filmproduzenten Harvey Weinstein veröffentlicht. Der Film zeigt, wie die Reporterinnen eingeschüchterte Opfer treffen, Weinstein-Mitarbeiter aufsuchen, sich mit Anwälten anlegen, beschattet werden - und mit Vorgesetzten diskutieren, ob die Story veröffentlicht werden kann.

Gemeinsam mit Ronan Farrow vom Magazin «New Yorker» gewannen sie einen Pulitzer-Preis für ihre Enthüllungen. Die von Dutzenden Frauen erhobenen Missbrauchsvorwürfe gegen Weinstein brachten 2017 die weltweite MeToo-Bewegung ins Rollen. Der Produzent wurde schliesslich 2020 in New York unter anderem wegen Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt. Derzeit steht er in einem weiteren Prozess wegen sexueller Übergriffe in Los Angeles vor Gericht.

Für den investigativen «New York Times»-Artikel hatten die Schauspielerin Ashley Judd und andere Frauen erstmals öffentlich den Missbrauch durch Weinstein geschildert. Judd und andere Aktivistinnen waren bei der New Yorker «She Said»-Premiere mit dabei. Nach dem Kinostart Mitte November in den USA soll der Film im Dezember auch in die deutschen Kinos kommen. (aeg/sda/dpa)