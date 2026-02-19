bedeckt
DE | FR
burger
International
USA

US-Gesundheitsminister Kennedy veröffentlicht Workout-Video

US-Gesundheitsminister Kennedy veröffentlicht Workout-Video mit Musiker Kid Rock

19.02.2026, 11:2519.02.2026, 11:25

Der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy hat am Dienstag, dem 17. Februar, ein Video veröffentlicht, in dem er mit dem US-Musiker Kid Rock Sport macht.

Rober F Kennedy Kid Rock Workout
Am Anfang des Videos posieren die beiden Männer oberkörperfrei und lassen ihre Muskeln spielen.screenshot / youtube

Das Video zeigt den 72-jährigen Gesundheitsminister und den 55-jährigen Musiker bei einem Workout. Kid Rock ist durch seine Musik bekannt, die eine Mischung aus Hip-Hop, Rock und Country ist. Der grosse Durchbruch gelang ihm mit seinem Album «Devil Without a Cause».

In der Beschreibung des Videos schreibt Kennedy, dass er die Bevölkerung der USA auffordern möchte, mehr Sport zu machen und sich gesünder zu ernähren.

Video: youtube/U.S. Department of Health and Human Services

Während des Videos betreten die beiden Männer ein Fitnesszentrum. Sie präsentieren ihre Muskeln und machen verschiedene Fitnessübungen, wie Liegestütze, und nutzen Workout-Geräte.

Kennedy legt sich oberkörperfrei in eine Badewanne mit eiskaltem Wasser und die beiden Herren stossen in einem Whirlpool mit einem Glas «Whole Milk» an. Am Schluss des Videos wird das Logo des «United States Department of Health and Human Services» eingeblendet und daneben der Slogan «Make America Healthy Again».

Der Musiker Kid Rock, der mit bürgerlichem Namen Robert James Ritchie heisst, ist bekanntlich ein Unterstützer der Administration des US-Präsidenten Donald Trump. Robert F. Kennedy wurde im Februar 2025 als Gesundheitsminister vereidigt. Kennedy äussert sich öffentlich kritisch zu Impfungen.

Seit Anfang Februar 2026 ist der 72-jährige Kennedy auf seiner «Take Back America Tour». Auf dieser reist er in verschiedene Bundesstaaten und informiert die Bevölkerung darüber, wie man die Gesundheit und die Ernährung in den USA verbessern kann. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die reichsten US-Präsidenten
1 / 46
Die reichsten US-Präsidenten
Ränge 43-35: James Buchanan, < 1 Mio. $. • 15. US-Präsident (1857-1861), Demokratische Partei (Dem). • Er gehört zur Gruppe der «ärmsten» neun Präsidenten, deren Vermögen unter 1 Million Dollar lag. Buchanan wurde in einem Holzhaus in Pennsylvania als eines von elf Kindern geboren. (bild: wikipedia/mathew brady)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy wird vor dem Senat geröstet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deutscher Rapper Samra in Thailand festgenommen
Die thailändische Polizei soll den Berliner Rapper festgenommen haben. Es soll um Drogen gehen, heisst es in einem Medienbericht.
Der Berliner Rapper Samra ist erneut in den Schlagzeilen. Vor zwei Wochen wurde in seine Wohnung eingebrochen, jetzt hat der Musiker wohl selbst mit der Polizei Probleme. Nach einer Partynacht wurde er auf der thailändischen Insel Phuket festgenommen, berichtet die «Bild».
Zur Story