US-Gesundheitsminister Kennedy veröffentlicht Workout-Video mit Musiker Kid Rock

Der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy hat am Dienstag, dem 17. Februar, ein Video veröffentlicht, in dem er mit dem US-Musiker Kid Rock Sport macht.

Am Anfang des Videos posieren die beiden Männer oberkörperfrei und lassen ihre Muskeln spielen. screenshot / youtube

Das Video zeigt den 72-jährigen Gesundheitsminister und den 55-jährigen Musiker bei einem Workout. Kid Rock ist durch seine Musik bekannt, die eine Mischung aus Hip-Hop, Rock und Country ist. Der grosse Durchbruch gelang ihm mit seinem Album «Devil Without a Cause».

In der Beschreibung des Videos schreibt Kennedy, dass er die Bevölkerung der USA auffordern möchte, mehr Sport zu machen und sich gesünder zu ernähren.

Video: youtube/U.S. Department of Health and Human Services

Während des Videos betreten die beiden Männer ein Fitnesszentrum. Sie präsentieren ihre Muskeln und machen verschiedene Fitnessübungen, wie Liegestütze, und nutzen Workout-Geräte.

Kennedy legt sich oberkörperfrei in eine Badewanne mit eiskaltem Wasser und die beiden Herren stossen in einem Whirlpool mit einem Glas «Whole Milk» an. Am Schluss des Videos wird das Logo des «United States Department of Health and Human Services» eingeblendet und daneben der Slogan «Make America Healthy Again».

Der Musiker Kid Rock, der mit bürgerlichem Namen Robert James Ritchie heisst, ist bekanntlich ein Unterstützer der Administration des US-Präsidenten Donald Trump. Robert F. Kennedy wurde im Februar 2025 als Gesundheitsminister vereidigt. Kennedy äussert sich öffentlich kritisch zu Impfungen.

Seit Anfang Februar 2026 ist der 72-jährige Kennedy auf seiner «Take Back America Tour». Auf dieser reist er in verschiedene Bundesstaaten und informiert die Bevölkerung darüber, wie man die Gesundheit und die Ernährung in den USA verbessern kann. (nib)