Frankreich

Pariser Centre Pompidou schliesst für mehrere Jahre

Pariser Centre Pompidou schliesst für mehrere Jahre

22.09.2025, 16:05

Das Centre Pompidou im Herzen von Paris zieht seit Jahren Millionen Besucher an und zeigt legendäre Ausstellungen. Nun schliesst die renommierte Einrichtung für mindestens fünf Jahre für eine rund 463 Millionen Euro teure Sanierung (rund 433 Millionen Franken).

epa12397728 An escalator inside the Centre Pompidou, in Paris, France, 22 September 2025. Centre Pompidou, which houses the National Museum of Modern Art and a vast public library, is closing its door ...
Das bekannte Centre Pompidou schliesst aufgrund einer Sanierung.Bild: keystone

Das 1977 eröffnete Kunst- und Kulturzentrum – es beherbergt unter anderem das renommierte Museum für moderne Kunst – wird in den nächsten Jahren umfassend saniert. An den Kosten beteiligt sich auch Saudi-Arabien.

Zusätzliche Räume entstehen in den ehemaligen Tiefgaragen, zudem wird eine grosse Terrasse im siebten Stock eingerichtet.

Nach Informationen der Einrichtung werden die Gesamtkosten des Projekts auf 463 Millionen Euro geschätzt. 283 Millionen Euro übernimmt der Staat, 180 Millionen das Haus selbst. Bislang hat das Centre Pompidou 100 Millionen Euro gesichert – darunter 50 Millionen aus Saudi-Arabien. Es fehlen noch 80 Millionen Euro.

Das Museum für moderne Kunst besitzt mit mehr als 110'000 Werken eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst weltweit.

Während der Schliessung werden die Werke in externen Ausstellungen gezeigt, unter anderem in Deutschland. Ab Ende 2026 sollen sie ausserdem im neuen Centre Pompidou Francilien in Massy zu sehen sein. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Frankreich:
