UPS-Flugzeugabsturz in Louisville: Neue Bilder geben Hinweise auf Grund

This photo provided by the National Transportation Safety Board shows UPS plane crash scene on Thursday, Nov. 6, 2025 in Louisville, Ky. (NTSB via AP) Louisville UPS Plane Crash
Verwüstung an der Absturzstelle in Louisville.Bild: keystone

Risse gefunden: Neue Bilder geben Hinweise auf den Grund für den UPS-Flugzeugabsturz

21.11.2025, 09:4721.11.2025, 09:47

Anfang November stürzte in einem Aussenbezirk der Grossstadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky ein UPS-Frachtflugzeug ab – 14 Personen kamen dabei ums Leben. Kurz darauf reagierte das Transportunternehmen und behielt alle MD-11-Flugzeuge am Boden: «Aus Gründen der Vorsicht und im Interesse der Sicherheit haben wir beschlossen, unsere MD-11-Flotte vorübergehend stillzulegen.»

Nun hat das National Transportation Safety Board (NTSB) neue Bilder zum Absturz veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie sich beim Start eine Turbine vom Flügel löst und in den Rumpf des Flugzeugs kracht:

Der UPS-Absturz von Anfang November 2025: Nun gibt es neue Bilder.
Die Aufnahme stammt von einer Überwachungskamera am Flughafen in Louisville.Bild: ntsb.gov / ups

In der NTSB-Untersuchung wurden am linken Flügel des Flugzeuges Bereiche festgestellt, die «Spuren von Überbelastung» wie etwa Risse aufweisen.

Voller Treibstoff

FILE - A leaf drifts atop an oily sheen in Northern Ditch in Louisville, Ky., Nov. 8, 2025, where crews are cleaning up runoff from the UPS plane crash that killed more than a dozen people, and releas ...
Ölverschmutzung an der Absturzstelle in Louisville.Bild: keystone

Der Flieger hätte am 4. November Treibstoff nach Honolulu auf Hawaii transportieren sollen. Beim Crash kamen alle drei Besatzungsmitglieder sowie elf weitere Personen am Boden ums Leben. 23 weitere Menschen, die sich zum Zeitpunkt vor Ort befunden hatten, wurden verletzt.

Das Flugzeug hatte beim Absturz zehntausende Liter Benzin geladen, welches sich teilweise am Absturzort entzündete. Augenzeugen berichteten von «Feuerregen», wie die BBC schreibt. (leo)

US-Frachtflugzeug geht bei Start in Flammen auf – mindestens 7 Tote
Video: watson
