Rechtspopulistin Marine Le Pen darf nicht mehr kandidieren – schuldig gesprochen

Der Anfang vom Ende der Trump-Ära

Die Anzeichen häufen sich, wonach der US-Präsident den Start in seine zweite Amtszeit vermasselt hat.

Okay, das ist eine steile These – und sie ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Shadi Hamid, Kolumnist in der «Washington Post», hat sie aufgestellt – und ich klaue sie schamlos. Bevor ihr mir jetzt den Psychiater vorbeischickt, lasst uns die These zunächst mal überprüfen.