«Er hat eindeutig Babys angegriffen»: Messer-Attacke in Annecy, nahe der Schweizer Grenze

In einem Park in der französischen Stadt Annecy hat ein Mann Kinder mit einem Messer angegriffen. Sechs Kleinkinder und ein Erwachsener wurden verletzt. Der mutmassliche Täter wurde verhaftet. Die Ermittlungen laufen.

Die Einsatzkräfte vor Ort in Annecy. Bild: keystone

Ein Angreifer hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy sechs Kinder und einen Erwachsenen mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, wurde der mutmassliche Täter festgenommen.

Der Zeitung «Le Parisien» zufolge verletzte der Angreifer drei Menschen schwer. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Der Sender BFMTV berichtete, die angegriffenen Kinder seien sehr jung. Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar.

Der Angriff

Der Angriff ereignete sich in einem Park bei einem See. Mehrere Schulklassen seien anwesend gewesen, so BFMTV. Der Ort ist bei Müttern und Kinderbetreuungseinrichtungen als Ausflugsziel sehr beliebt, wird berichtet.

Ein Zeuge beschreibt in den französischen Medien, dass die verletzten Kinder überall im Park verteilt gewesen seien. «Er hat eindeutig Babys angegriffen», sagt er gegenüber BFMTV. Danach habe er sich ein neues Ziel gesucht: «Er rannte direkt auf einen Opa los, der bei seiner Frau da war, und stach auf ihn ein».

Bereits wenige Minuten nach dem ersten Notruf sei die Polizei vor Ort gewesen und hat den mutmasslichen Täter festgenommen. Der Angreifer sei mit einem Messer in der Hand von Passanten gestellt worden, kurz bevor er von der Polizei festgenommen wurde. Schüler filmten die Szene.

Der Verhaftete

Offenbar war der Mann schon länger in diesem Park unterwegs. Gegenüber BFMTV sagt ein Park-Besucher, dass der Mann schon seit zwei oder drei Tagen dort unterwegs gewesen sei: «Ich konnte sehen, dass er nicht sauber war, er zitterte und hatte eine grosse Tasche bei sich.»

Bild: screenshot twitter

Der Verdächtige heisst Abdalmasih H., hat Jahrgang 1991 und ist in den Polizeiakten unbekannt. Laut Le Parisien ist er syrischer Staatsangehöriger und im November 2022 nach Frankreich eingereist und hätte dort Asyl beantragt. Er lebt seit zehn Jahren in Schweden und geniesst in diesem Land mit Beschluss vom 26. April 2023 den Flüchtlingsstatus.

Der Angreifer stellte keine politischen Forderungen. Die französischen Behörden ermitteln nicht wegen eines Terrorangriffs. Der Fall liegt bei der Kriminalpolizei, die die Ermittlungen leitet.

Die Reaktionen

«Die Nation ist unter Schock», schrieb Präsident Emmanuel Macron. Er sprach den betroffenen Familien ihr Beileid aus. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin lobte das sehr schnelle Eingreifen der Ordnungskräfte.

Die französische Nationalversammlung hielt eine Schweigeminute ab.

