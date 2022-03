Französischer Zoll entdeckt über 850'000 Euro in einem Auto

Der französische Zoll hat bei einer Kontrolle auf der Autobahn A31 in Richtung Luxemburg-Metz mehr als 850'000 Euro (umgerechnet fast 880'000 Franken) in einem Fahrzeug entdeckt.

Das Geld wurde bei einer Kontrolle beim französischen Zoll entdeckt. Bild: shutterstock

Das Geld in Bündeln von 10- und 20-Euro-Scheinen sei am 17. März in Verstecken unter der Armlehne und in den Hintertüren gefunden worden, teilte die zuständige Behörde am Montag mit. Der Fahrer mit chinesischer Staatsangehörigkeit kam nach eigenen Angaben aus Belgien und wollte nach Italien.

Wie die Behörde weiter mitteilte, wurde er am Montag zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten und einer Geldstrafe von fast 1.3 Millionen Euro verurteilt sowie zu einem zweijährigen Aufenthaltsverbot auf französischem Boden.

Der französische Zoll hat im vergangenen Jahr 77.4 Millionen Euro wegen Nicht-Anmeldung von Bargeld und Geldwäscherei zurückgehalten und beschlagnahmt – 30 Prozent mehr als 2020. (saw/sda/dpa)