Luis Rubiales tritt zurück. Bild: keystone

Spanischer Fussballverbands-Chef Rubiales kündigt Rücktritt an

Luis Rubiales wird das Amt des Präsidenten des spanischen Fussballverbands endlich abgeben. Rubiales, der von der FIFA vorübergehend von seinem Amt suspendiert wurde, kündigte heute nach wochenlangen Kontroversen seinen Rücktritt an.

Rubiales hatte am 20. August beim Gewinn des WM-Titels des spanischen Frauen-Nationalteams für einen Skandal gesorgt, indem er bei der Siegerehrung die spanische Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund küsste. Trotz globaler Entrüstung, der Suspendierung durch die FIFA, eines Streiks der Nationalspielerinnen und einer Rücktrittswelle im Staff des Frauen-Nationalteams hielt der Spanier zunächst an seinem Amt fest.

Nun hat er dem Druck nachgegeben: «Was meinen Rücktritt betrifft – ja, das werde ich tun, ja, weil ich meine Arbeit nicht fortsetzen kann», sagte der 46-Jährige in einem Interview mit dem englischen Fernsehjournalisten Piers Morgan. Die FIFA hatte nach dem Vorfall mit Hermoso ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Rubiales veröffentlichte zudem ein Schreiben, in dem er erklärte, er treffe diese Entscheidung, m eine mögliche WM in Spanien im Jahr 2030 nicht zu gefährden.

Auch seine Tätigkeit als Vizepräsident der UEFA führt Rubiales nicht fort. (dhr/sda)