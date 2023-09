Nach Hermosos Anzeige: Spanische Staatsanwaltschaft klagt Luis Rubiales an

Rubiales hatte die Fussballerin nach dem Gewinn des Weltmeister-Titels auf den Mund geküsst. Später bezeichnete er den Kuss als «einvernehmlich», was Hermoso in ihren Statements aber verneinte. Ausserdem wird Rubiales vorgeworfen, Druck auf die Spielerin ausgeübt zu haben, damit diese sich kurz nach dem WM-Final schützend vor ihn stellt.

Sportchef Marc Gautschi hat alles vorgekehrt, um den Titel zu verteidigen. Und doch wird im nächsten Frühjahr Servettes Glück am Ende des Tages an einem einzigen Spieler hängen: an Robert Mayer.

In diesem Jahrhundert haben nur drei Teams den Titel verteidigt: 2001 die ZSC Lions, 2017 der SC Bern und 2022 der EV Zug. Wie stehen Servettes Chancen auf ein «Nachladen»? Sie stehen sehr gut.