Wegen Verdachts auf Korruption entlassen worden: Vili Beros. Bild: Shutterstock

Kroatiens Gesundheitsminister entlassen und festgenommen

In Kroatien ist Gesundheitsminister Vili Beros entlassen und wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Neben Beros seien auch zwei weitere Personen im Rahmen eines Einsatzes von Antikorruptionsbeamten festgenommen worden, sagte Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Als Ministerpräsident «bin ich persönlich entsetzt über die Vorstellung, dass jemand im Gesundheitssystem seine Position entweder zur persönlichen Bereicherung oder zur Begünstigung einer anderen Person innerhalb des Gesundheitssystems nutzen würde», fuhr Plenkovic fort. Kurz zuvor hatte er die Entlassung von Beros verkündet.

Die Europäischen Staatsanwaltschaft (Eppo) gab in Zagreb bekannt, eine Untersuchung gegen acht Menschen eingeleitet zu haben, darunter Beros und die Direktoren von zwei Krankenhäusern in der kroatischen Hauptstadt. Die Eppo wirft ihnen vor, an einem Plan zur Sicherung «unangemessener finanzieller Gewinne» beteiligt gewesen zu sein. Beros und weitere Verdächtige sollen Bestechungsgelder angenommen haben.

Die kroatische Zeitung «Jutarnji List» berichtete, Beros sei nach einer Razzia in seinem Haus in Gewahrsam genommen worden. Die Festnahme stehe im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen zu einem Plan zur Beschaffung medizinischer Ausrüstung. Beros wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Beros war ernannt worden, nachdem sein Vorgänger Milan Kujundzic im Januar 2020 wegen seiner Verbindungen zu einem Fall von nicht deklarierten Vermögenswerten entlassen worden war. Mehrere Minister der konservativen HDZ-Partei von Ministerpräsident Plenkovic sind bereits nach Korruptionsvorwürfen aus dem Amt geschieden.

Kroatien kämpft seit langer Zeit gegen die grassierende Korruption. Der Gesundheitssektor ist berüchtigt für Bestechungsgelder, die an Ärzte gezahlt werden. (sda/afp)