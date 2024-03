Erster schwarzer Regierungschef in Europa: Gething in Wales gewählt

Der bisherige Wirtschaftsminister Vaughan Gething ist neuer Regierungschef von Wales.

Das Regionalparlament in Cardiff wählte den Politiker der Labour-Partei am Mittwoch erwartungsgemäss zum Nachfolger von Mark Drakeford, der das Amt nach gut fünf Jahren überraschend aufgegeben hatte. Der 50-Jährige muss noch in einem rein symbolischen Schritt von König Charles III. im Amt bestätigt werden, bevor er vereidigt wird und ein Kabinett bilden kann.

Der Sohn eines Walisers und einer Sambierin ist der erste schwarze Regierungschef eines europäischen Landes. Mit seinem Amtsantritt wird erstmals kein Landesteil des Vereinigten Königreichs von einem weissen Mann regiert.

Vaughan Gething. Bild: keystone

Die Eltern des britischen Premierministers Rishi Sunak, eines praktizierenden Hindus, stammen aus Indien. Der schottische Regierungschef Humza Yousaf ist Muslim mit pakistanischem Hintergrund, und Nordirland wird von einer weiblichen Doppelspitze angeführt.

Gething war am Samstag von den Labour-Mitgliedern zum neuen Parteichef gewählt worden. Die Partei regiert in dem britischen Landesteil seit mehr als 100 Jahren.

Allerdings gibt es auch aus den eigenen Reihen Kritik am neuen «First Minister»: Er hatte insgesamt 200'000 Pfund (226'000 Franken) Spenden von einem Unternehmen angenommen, das mittlerweile wegen Umweltverstössen verurteilt wurde. Gething hat Forderungen zurückgewiesen, das Geld zurückzuzahlen. Er habe die Spenden transparent deklariert. (rbu/sda/dpa)