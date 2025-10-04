wechselnd bewölkt, Regen11°
Pro Palästina Proteste London: 300 Festnahmen

epa12430501 Police arrest supporters of the banned Palestine Action group who take part in a civil disobedience protest in Trafalgar Square in London, Britain, 04 October 2025. British police requeste ...
Die Metropolitan Police musste Palästina-Protestierende wegtragen.Bild: keystone

Mehr als 300 Festnahmen bei Palästina-Demo in London

04.10.2025, 19:2304.10.2025, 19:23

Bei einem Protest gegen die Einstufung der Gruppe Palestine Action als Terrororganisation sind in London mehr als 300 Menschen festgenommen worden. Bis zum späten Nachmittag habe es 355 Festnahmen wegen der Unterstützung einer verbotenen Organisation gegeben, teilte die Metropolitan Police auf der Plattform X mit. Die Festnahmen würden weiter andauern.

Palestine Action war Anfang Juli als terroristisch eingestuft worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht hatten.

epa12430534 Police arrest supporters of the banned Palestine Action group who take part in a civil disobedience protest in Trafalgar Square in London, Britain, 04 October 2025. British police requeste ...
Die Demonstranten und Demonstrantinnen protestierten gegen den Entscheid der Regierung, die Gruppe Palestine Action als terroristisch einzustufen.Bild: keystone

In den vergangenen Wochen wurden bereits Hunderte Menschen bei ähnlichen Protesten festgenommen. Oft handelte es sich dabei um harmlose Demonstranten, teils Rentner und Menschen mit Behinderung. Öffentliche Äusserungen zugunsten der Gruppe werden als Terrorunterstützung gewertet, gegen die strikt vorgegangen wird.

Der heutige Protest am Londoner Trafalgar Square hatte vorab für Aufregung gesorgt. Nach dem Angriff auf eine Synagoge in Manchester mit zwei Toten hatte die Polizei am Freitag die Veranstalter der Demo zur Verschiebung oder Absage ihrer Kundgebung aufgefordert. Die Veranstalter lehnten eine Absage jedoch ab. Die Polizei solle sie einfach nicht festnehmen und sich um «echten Terrorismus» kümmern, hiess es in einem Post auf X. (sda/dpa)

Themen
Mutmasslicher Synagogen-Attentäter von Manchester war auf Kaution frei
Der mutmassliche Attentäter von Manchester ist nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt der Tat auf Kaution auf freiem Fuss gewesen. Kürzlich sei der 35 Jahre alte britische Staatsbürger syrischer Abstammung wegen Vorwürfen der Vergewaltigung festgenommen worden und dann auf Kaution frei gekommen, teilte die Anti-Terroreinheit der Polizei in Manchester mit.
Zur Story