Israel

Flotilla: Schweizer Palästina-Aktivist tritt in Hungerstreik

This frame grab from video released by the Global Sumud Flotilla shows Israeli forces intercepting &#039;Marinette&#039;, the last boat from an international flotilla trying to break Israel&#039;s sea ...
Israelische Marinekräfte entern die Flotilla am 3. Oktober. Die Aktivisten bezeichnen das als «Entführung».Bild: keystone

Inhaftierter Schweizer Palästina-Aktivist tritt in Hungerstreik

Israel hat am Samstagnachmittag 140 Palästina-Aktivisten nach Istanbul ausgeflogen. 10 Schweizerinnen und Schweizer bleiben aber im Gefängnis. Darunter auch Timothée Crettenand, der in den Hungerstreik getreten ist.
04.10.2025, 16:4404.10.2025, 16:44

Das Schiff ‹Global Smud Flotilla› wollte an die Küste Palästinas reisen, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Aber auch um die öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie die palästinensische Bevölkerung leidet.

Die Flotte wurde von der israelischen Küstenwache abgefangen, die Aktivisten und Aktivistinnen inhaftiert, unter ihnen auch 19 Schweizerinnen und Schweizer.

Nun berichtet der Blick: Einer der Schweizer Aktivisten ist in den Hungerstreik getreten. Er greife damit zu einer gewaltfreien politischen Waffe, um gegen die rechtswidrige und willkürliche Verhaftung zu protestieren, sagt eine Sprecherin des Vereins Waves of Freedom. Dieser hatte den Schweizer Protest auf der Flotilla organisiert.

Beim Aktivisten handelt es sich um Timothée Crettenand, einen 36-jährigen Lehrer aus Lausanne. Er und der Verein sind der Ansicht, sie seien von Israel in internationalen Gewässern «entführt» worden.

Timothée Crettenand
Der 36-jährige Timothée Crettenand befindet sich im Hungerstreik.Bild: Waves of Freedom

Israel auf der anderen Seite bezeichnet die Mission als Provokation und PR-Aktion. Am Samstagnachmittag wurden 140 der Aktivisten und Aktivistinnen per Charterflug nach Istanbul ausgeflogen -- darunter auch neun Schweizerinnen und Schweizer

Ausgeflogen wurden allerdings nur diejenigen, die bereit waren, ein Dokument zu unterzeichnen, in welchem sie bestätigten, illegal nach Israel eingereist zu sein. 10 Schweizerinnen und Schweizer verweigerten die Unterschrift. Deshalb bleiben sie bis auf Weiteres im Gefängnis.

Mehr zum Thema:

Israel stoppt Gaza-Hilfsflotte vor dem Gazastreifen

(her)

    Grosser Streik in Italien aus Solidarität für Gaza-Hilfsflotte
    Wegen eines grossen Streiks als Zeichen der Solidarität mit der von Israel gestoppten Gaza-Hilfsflotte ist es in Italien landesweit zu Behinderungen gekommen. Im Bahnverkehr gab es teils Ausfälle und Verspätungen der Züge. In Grossstädten wie Rom und Mailand funktionierte der öffentliche Nahverkehr nur eingeschränkt. In zahlreichen italienischen Städten waren für den Lauf des Tages auch grössere Demonstrationen und Protestaktionen geplant.
    Zur Story