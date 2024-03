Britisches Parlament debattiert striktes Anti-Tabak-Gesetz

Der Entwurf sieht zudem vor, E-Zigaretten unattraktiver für Jugendliche zu machen. So sollen süsse Geschmacksrichtungen sowie knallige Verpackungen, die vor allem Minderjährige ansprechen, eingeschränkt werden. In einem separaten Gesetz sollen Einweg-E-Zigaretten grundsätzlich verboten werden. (rbu/sda/dpa)

Grossbritannien will Tabak langfristig und schrittweise verbieten. Dazu brachte die Regierung am Mittwoch ein striktes Anti-Rauchen-Gesetz ins Unterhaus in London ein.

Zwei ehemalige Polizeibeamte aus dem US-Bundesstaat Mississippi müssen wegen Folter und Misshandlung von zwei Schwarzen lange ins Gefängnis.

Ein Richter in Jackson verurteilte die beiden Männer im Alter von 31 und 46 Jahren zu 20 und 17,5 Jahren Haft, wie das Justizministerium in Washington mitteilte. Vier weitere Angeklagte in dem Fall sollen ihr Strafmass am Mittwoch und Donnerstag erfahren.