Rechtsextreme Krawalle: Neun Jahre Haft für Mann in England

Bei den Ausschreitungen waren Dutzende Polizisten verletzt sowie Fahrzeuge angezündet und Geschäfte geplündert worden. Vorausgegangen war eine Messerattacke in der Stadt Southport, bei der drei Mädchen getötet und weitere Menschen verletzt wurden. In sozialen Netzen wurde die Lüge verbreitet, der Täter sei ein muslimischer Migrant. (sda/dpa/lyn)

Vor einigen Wochen war es zu rechtsradikalen Ausschreitungen in mehreren britischen Städten gekommen. Bisher wurden mehr als 200 Menschen verurteilt. PA zufolge verhängten Gerichte in den meisten Fällen eine Haftstrafe.

Der Angeklagte habe Holz auf ein Feuer in einem Müllcontainer gelegt, der gegen den Ausgang des Gebäudes geschoben worden sei, meldete PA. Im Hotel hätten sich 22 Mitarbeiter in einem Panikraum verbarrikadiert und um ihr Leben gefürchtet. In dem Gebäude im Raum Rotherham waren auch mehr als 200 Asylbewerber untergebracht.

«Anarchy» in the UK: Das steckt hinter den rechtsradikalen Krawallen

