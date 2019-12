International

Weihnachtsansprache der Queen: Fehlendes Foto macht Royal-Fans wütend



Weihnachtsansprache der Queen: Ein fehlendes Foto macht Royal-Fans wütend

Es wird eine ungewöhnliche und auch sehr persönliche Weihnachtsansprache: Grossbritanniens Königin Elizabeth II. blickt in ihrer im Fernsehen übertragenen Rede zum Jahresende am Mittwoch auf ein «holpriges» Jahr 2019 zurück.

Immerhin war 2019 für die britische Königsfamilie wie für das Vereinigte Königreich insgesamt ein turbulentes Jahr. Queen Elizabeth hatte mit dem Skandal um ihren zweitältesten Sohn, Prinz Andrew, und dessen Freundschaft zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu kämpfen. Grossbritannien rang immer noch mit dem Brexit.

In ihrer Rede ruft Elizabeth zu Versöhnung auf. Doch vorab stimmte ein Foto der Weihnachtsansprache die Fans des britischen Königspalastes so gar nicht versöhnlich.

Denn: Auf dem Tisch vor Elizabeth fehlt ein Foto von Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Holt die Lupe raus, hier sind die Royal-Fotos:

Auf den Fotos auf dem Schreibtisch sind zu sehen (von links): Prinz Charles und Herzogin Camilla; Prinz Philip; Herzogin Kate, Prinz William und ihre Kinder Louis, George und Charlotte; König George VI., der Vater von Elizabeth.

Von Harry, Meghan und Sohn Archibald: keine Spur.

Womöglich wird in der ausgestrahlten Rede doch noch ein Foto der drei auftauchen, vielleicht steht das Bild nur an einer anderen Stelle auf dem Tisch.

Royal-Fans vermissen ihre Lieblingsroyals

Aber die symbolische Wirkung des Fotos ohne Harry und Meghan entging vielen Royal-Fans nicht. Einige waren richtig aufgebracht.

Ein Twitter-Nutzer fordert: Put up a photo of Harry and Meghan and Archie pic.twitter.com/7eTdmvCeRS — Lee McVeigh (@LeeMcVeigh) December 24, 2019

Ein anderer «half» der Queen, sich an die vergessenen Royals zu erinnern: I picked up the potrait that dropped from your desk Your Majesty, HRH Queen Elizabeth II. 😊 pic.twitter.com/00Ud0IkCZo — Oliver T. Mhuriro (@MhuriroOliver) December 24, 2019

Viele weitere solcher Kommentare lassen sich auf Twitter und auf Facebook, wo das Foto auf dem offiziellen Account der britischen Königsfamilie ebenfalls gepostet wurde, finden. Aber das Internet wäre nicht das Internet, wäre die Schwarm-Intelligenz der Nutzer nicht längst auf eine Lösung für das Rätsel um das fehlende Foto gekommen:

Queen Elizabeth hat nicht etwa aus Bosheit oder Schrulligkeit kein Foto von Harry und Meghan auf dem Tisch. Auf den Fotos vor ihr sind vergangene und gegenwärtige Inhaber des Throns sowie Thronanwärter zu sehen. Nach Elizabeth wird ihr Prinz Charles auf den Thron folgen und nach ihm sein ältester Sohn, Prinz William.

Das fehlende Foto von Harry und Meghan hat also nichts damit zu tun, dass es Gerüchte über Streit innerhalb der Royal-Familie gab. Oder dass die beiden Weihnachten nicht in Großbritannien, sondern in den USA bei Meghans Mutter verbringen werden. Harry kommt in der Thronfolge erst nach Charles, William und dessen Kindern George, Charlotte und Louis.

Einen Tipp für alle hat Queen Elizabeth in ihrer Weihnachtsansprache übrig: Der Weg zur Versöhnung sei nicht immer ohne Hindernisse, sagt die Queen laut den vorab veröffentlichten Passagen. «Oftmals in diesem Jahr fühlte er sich holprig an, aber kleine Schritte können die Welt verändern.»

