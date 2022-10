Einen Tag nach dem Brexit-Referendum tritt David Cameron vom Amt des Premierministers zurück. Er hatte sich im Vorfeld der Abstimmung deutlich für die Option «remain» ausgesprochen, also für einen Verbleib Grossbritanniens in der EU. In seiner Rücktrittserklärung sagt Cameron: «Das britische Volk hat sich für einen Austritt aus der EU entschieden. Der Volkswille muss respektiert werden.» Doch es sei an der Zeit für eine frische Regierung, die Grossbritannien in die neue Richtung leitet.



Sicherlich leitet die neue Regierung die Briten zügig, effizient und ohne Friktionen in die neue Richtung.