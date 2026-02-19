bedeckt
Häusliche Gewalt

Stalking mit Drohne: Italiener überwacht Exfreundin und wird erwischt

Häusliche Gewalt

Italiener stalkt Ex mit Drohne – dann wird er erwischt

19.02.2026, 14:4219.02.2026, 14:42

In Italien ist ein junger Mann wegen eines besonders ungewöhnlichen Falls des Stalkings festgenommen worden.

Wie die italienischen Carabinieri mitteilten, spionierte der 28-Jährige aus Neapel seine Ex-Freundin mit einer Drohne aus. Der Mann flog demnach nach einem missglückten Überwachungsflug auf und steht inzwischen unter Hausarrest.

Das Fluggerät prallte nach Angaben der Carabinieri gegen das Fenster seiner Ex-Freundin, als der Mann versuchte, sie auszuspähen und die Drohne vor dem Balkon zu positionieren. Die Frau alarmierte sofort die Polizei, woraufhin der Mann die Flucht ergriff und die beschädigte Drohne auf dem Balkon zurückliess.

Die Polizei beschlagnahmte das Gerät und wertete die Aufnahmen aus. Die Behörden konnten den Mann identifizieren, da dieser beim Einrichten der Drohne selbst aufgezeichnet wurde. Er wurde schliesslich bei sich zu Hause angetroffen und wegen Nachstellung festgenommen. Stalking ist in Italien eine Straftat, die mit Freiheitsstrafen von bis zu sechseinhalb Jahren geahndet wird. (sda/dpa)

