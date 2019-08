Hongkong kommt nicht zur Ruhe – Demonstranten versuchen, Parlament zu stürmen

Morde an Frauen nehmen zu – jetzt spricht die oberste Polizistin der Schweiz

Johanna Bundi Ryser nimmt die Polizei nach den jüngsten Frauen-Morden in Schutz. Es fehle an Mitteln und Datenaustausch zwischen Ämtern.

Am Freitagmorgen fand die Polizei die Leichen von zwei älteren Personen in einer Wohnung in Zürich-Albisrieden. Der Mann erschoss mutmasslich die Frau und dann sich selbst. Noch sind die Hintergründe unklar. Sollte es sich aber herausstellen, dass es sich um einen Mord innerhalb einer Beziehung handelt, wäre dies der siebte Fall diesen Sommer, alleine in der Region Zürich.

Am Montag erst tötete ein 37-jähriger Mann seine von ihm getrennt lebende Frau in Dietikon ZH mit einem Messer. Es sind die …