Ein Flugzeug der Air India, am Flughafen von Mumbai. Bild: keystone

Air-India-Maschine muss wegen Bombendrohung notlanden

Mehr «International»

Eine Maschine der indischen Fluggesellschaft Air India auf dem Weg von der thailändischen Urlaubsinsel Phuket nach Neu Delhi hat am Freitag wegen einer Bombendrohung eine Notlandung absolviert. Der Pilot des Airbus A320 habe die Flugaufsicht darüber informiert, dass an Bord eine Bombendrohung gefunden worden sei, teilte die thailändische Flughafengesellschaft im Online-Netzwerk Facebook mit.

Auf der Flugortungswebsite «FlightRadar 24» war zu sehen, wie die Maschine kurz nach dem Start von Phuket über der Andamanensee umdrehte. Sie kreiste dann mehrfach über der Insel, bevor sie schliesslich landete.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach dem Absturz einer Air-India-Maschine mit 242 Menschen an Bord in bewohntem Gebiet der westindischen Stadt Ahmedabad. Dabei starben nach vorläufigen Angaben mindestens 265 Flugzeuginsassen und Menschen am Boden. (nib/sda/afp)