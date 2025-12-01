Nebel
Iran: Schauspieler bei Party mit Alkohol festgenommen

Schauspielerinnen und Schauspieler im Iran bei Party mit Alkohol festgenommen

01.12.2025, 08:1901.12.2025, 08:19

Im Iran haben Sicherheitskräfte eine Geburtstagsfeier bekannter Schauspielerinnen und Schauspieler aufgelöst. Sieben Prominente seien festgenommen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Die Gäste kamen demnach inzwischen auf Kaution frei. Bei dem Einsatz seien 38 Liter Alkohol beschlagnahmt worden. In dem Artikel wurden lediglich die Initialen, nicht jedoch die vollständigen Namen der Prominenten genannt.

Alkoholkonsum ist in der Islamischen Republik strikt verboten, in den Metropolen jedoch weit verbreitet. Regelmässig geht die Polizei gegen Partys vor. Durchsuchungen bei Prominenten und in der Oberschicht sind allerdings selten. In der Vergangenheit kam es zudem wiederholt zu Methanol-Vergiftungen durch gepanschten Alkohol. (sda/dpa)

