Iran soll Verminung der Strasse von Hormus nach Israels Angriff eingeleitet haben

Eine solche Blockade hätte die Lage deutlich verschärft. Weitere Akteure wie China, das auf Öllieferungen, die die Strasse passieren, angewiesen ist, wären in den Konflikt hereingezogen worden. Ein sprunghafter Anstieg der weltweiten Energiepreise wäre zudem wohl die Folge gewesen. Den Berichten der Geheimdienstler zufolge zogen die Iraner eine Blockade auch unmittelbar nach den US-Angriffen auf die Atomanlagen des Landes noch in Betracht.

In Italien ist in mehreren Städten der Strom ausgefallen – vermutlich wegen der grossen Hitze. Im Zentrum der viel besuchten Grossstadt Florenz waren zahlreiche Geschäfte vorübergehend ohne Elektrizität, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Geldautomaten und Rolltreppen funktionierten nicht mehr. In verschiedenen Geschäften hingen Schilder «cash only» aus – also nur noch Barzahlung. Andere machten die Türen gleich ganz zu. Auch in der Nähe von Mailand war das Stromnetz überlastet.