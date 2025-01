Iran: Unbekannter tötet zwei Revolutionsrichter

Vor dem Justizgebäude in der iranischen Hauptstadt Teheran hat ein unbekannter Mann zwei einflussreiche Richter und anschliessend sich selbst getötet. Nach Angaben des Justizportals Mizan handelt es sich um die beiden renommierten Kleriker Ali Rasini und Mohammed Moghajesseh, die am Revolutionsgericht für die Verurteilung von Dissidenten und angeblichen Landesverrätern zuständig waren.

«Star Wars»-Feeling: Dieses Hotel sieht aus wie eine Filmkulisse

Ein Resort mitten in der Wüste von Utah bietet «Star Wars»-Fans ein ganz besonderes Erlebnis. Auf dem 240 Hektar grossen Gelände mit dem Namen Outpost X können Besucher in eigens aus Golfkarts gebauten «Sand Cruisern» über die karge Landschaft gleiten – ein Gefühl, das an Luke Skywalkers berühmten Landspeeder erinnert.