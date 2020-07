Todesurteil für 3 iranische Demonstranten löst Sturm der Entrüstung aus

I cried several times before making this video. Please listen and say their names.



#SaeedTamjidi #AmirHosseinMoradi & #MohammadRajabi.#StopExecutionsInIran

به زبان‌های مختلف در مورد کسانی که جان‌شان در خطر است اطلاع‌رسانی کنیم#اعدام_نکنید pic.twitter.com/iPpWOuynf0