Es sind besonders viele Frauen, die in den sozialen Medien Clips verbreiten, wie sie den Tod von Raisi feiern, das berichtet die New York Post . Keine Überraschung: Frauen litten besonders unter der Schreckensherrschaft des erzkonservativen islamischen Politikers.

Ist der Westen am Ende? Die Basher «freuen» sich zu früh

Es ist gerade ziemlich in Mode, den Westen herunterzumachen. Er ist zu verzagt, zu woke und ohnehin nicht mehr zu retten. Solche Kassandrarufe aber könnten verfrüht sein.

Beim Blick auf die Weltlage kommt wenig Freude auf. Wladimir Putins Truppen sind in der Ukraine auf dem Vormarsch. Manche sehen schon die russische Trikolore über Kiew flattern. Im Gaza-Krieg ist kein Ende in Sicht. Die Hamas taucht an Orten wieder auf, in denen sie besiegt schien. In Europa und den USA haben Rechtspopulisten Aufwind.