Shani Louk ist nach Aussagen der Mutter tot

Nach Hamas-Überfall vermisste Deutsche Shani Louk soll tot sein

Die von den Hamas entführte deutsche Geisel, Shani Louk, soll nach Angaben der Mutter tot sein. Das sei ihr vom israelischen Militär in der Nacht zum Montag mitgeteilt worden, sagte Shanis Mutter Ricarda Louk der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte RTL/ntv darüber berichtet.

Shani Louk. Bild: shani louk/instagram

Die Leiche ihrer Tochter sei bislang zwar nicht gefunden worden, sagte Ricarda Louk. Man habe aber einen Splitter eines Schädelknochens gefunden und daran eine DNA-Probe gemacht. Das erforderliche Vergleichsmaterial hätten die Eltern schon vor längerer Zeit zur Verfügung gestellt. Die Mutter geht davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. Oktober tot ist - möglicherweise sei sie bei dem Terrorüberfall durch einen Schuss in den Schädel getötet worden.

Die 22 Jahre alte Louk war auf dem Nova-Musikfestival in Israel, welches von der Hama am 7. Oktober überfallen wurde. Nach dem Angriff, wo 260 Menschen massakriert wurden, kursierte online ein Video von Louk, dass sie halb nackt, mit einer klaffenden Wunde am Kopf und verdrehten Beinen auf einem Pick-up zeigt. Ein Hamas-Kämpfer sass dabei auf ihr, ein weiterer bespuckte ihren regungslosen Körper. Das Video erweckte den Eindruck, als sei die junge Frau bereits tot.

Wenige Tage später aber erklärte die Mutter in einem Video, dass ihre Tochter noch am Leben sei. Sie solle sich in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt befinden, so die Mutter weiter. «Wir haben Informationen, dass Shani am Leben ist. Sie hat aber eine schwere Kopfverletzung und ihr Zustand ist kritisch.»

Jetzt hat die Mutter Gewissheit, dass ihre Tochter ist. Auch wenn die Nachricht schrecklich sei, so sei es gut, endlich Gewissheit zu haben. Davon ausgehend, dass die Tochter durch einen Kopfschuss getötet worden ist, sagt sie: «Wenigstens hat sie nicht gelitten».

Noch immer befinden sich Geiseln in der Gewalt der Hamas. Man habe bis Sonntag die Familien von 239 Entführten informiert, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Abend. Das sind neun mehr als am Vortag. Es werde erwartet, dass die Zahl noch weiter nach oben gehen könnte. (saw)