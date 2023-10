Ein Taliban-Kämpfer. Bild: keystone

Die 5 reichsten Terrororganisationen der Welt – und wie sie sich finanzieren

Laura Czypull / watson.de

Aktuell scheint die Welt in Flammen zu stehen.

Und zentrale Konflikt-Verstärker sind nicht selten Terrororganisationen. Doch welche gibt es weltweit und was wollen sie eigentlich?

Unter Terrorismus versteht man vor allem: Anwendung von Gewalt und Durchsetzung politischer Ziele. Terror kann zwar auch staatlich organisiert sein, meistens handelt es sich bei Terroristen allerdings um nichtstaatliche Akteure, nicht selten in (militanten) Gruppierungen organisiert.

Das sind die fünf grössten Terrorgruppen:

Islamischer Staat (IS)

Eine der wohl bekanntesten Terrororganisation ist der Islamische Staat (IS). Das Magazin «Forbes Israel» hat 2018 neue Zahlen zu den weltweit reichsten Terrororganisationen veröffentlicht. Demnach sollen sich die Einnahmen des IS auf geschätzte 200 Millionen US-Dollar pro Jahr belaufen. Die Schätzung stammt aus Gesprächen mit Expertinnen und Analysen von Universitäten und NGOs. Wenige Jahre zuvor, 2015, sollen sich die Einnahmen noch auf 2 bis 3 Milliarden US-Dollar belaufen haben. Hauptsächlich stammen diese Einnahmen aus Erdölhandel, Plünderungen und Kidnappings.

Entstanden ist die dschihadistische Terrormiliz als ehemals kleiner Ableger von Al-Quaida im Jahr 1999, nach dem chaotischen Abzug der US-Amerikaner aus dem Irak. Sie ist die erste Terrororganisation, die zeitweise sogar einen De-facto-Staat errichten konnte. Auf einer Fläche von über 100'000 Quadratkilometern – grösser als Südkorea – unterdrückten sie rund 10 Millionen Menschen.

Sie agiert hauptsächlich in verschiedenen Teilen von Asien und Afrika. Allerdings wurden dem IS in den vergangenen Jahren nach und nach ihre eroberten Gebiete wieder genommen – ein bemerkenswerter Einbruch der Gruppierung.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, und auch Deutschland, sieht den IS als Terrororganisation an.

Ein IS-Kämpfer schwenkt die markante IS-Flagge. Bild: AP Photo/ Raqqa Media Center of the Islamic State group

Al-Quaida

Aus der Terrororganisation Al-Quaida heraus ist der IS entstanden. Die Einnahmen der Al-Quaida belaufen sich laut «Forbes» auf rund 300 Millionen US-Dollar – und sind damit zu vorherigen Schätzungen gestiegen. Die Organisation operiert hauptsächlich aus Pakistan heraus.

Bekannt wurde Al-Quaida vor allem durch den Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001, der sich als 9/11 ins kollektive Gedächtnis einbrannte. Ableger der Terrororganisation existieren unter anderem in Algerien, Marokko, Libyen, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria und dem Tschad. Ihre Haupteinnahmequellen – ähnlich wie die des IS: Kidnapping und Drogenhandel. Ihr Ziel: ein einheitlicher Dschihad (eine moralische und religiöse Anstrengung, ein gutes religiöses Leben zu frühen) gegen Christen und Juden.

Die Vereinten Nationen und die EU, unter anderem, stufen Al-Quaida einheitlich als terroristische Organisation ein.

Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001. Bild: Getty

Hisbollah

Die Hisbollah zieht derzeit vor allem rund um die Angriffe der Terrororganisation Hamas gegen Israel internationale Aufmerksamkeit auf sich. Die Terrororganisation sitzt im Libanon – einem nördlichen Nachbarstaat von Israel. Und stellt ebenfalls eine Gefahr für den jüdischen Staat dar.

Die Hisbollah wurde 2018 von «Forbes» als die reichste Terrororganisation geschätzt, mit Einnahmen von rund 1.1 Milliarden US-Dollar jährlich. Grosser Unterstützer: der Iran.

Trotz dieses riesigen Geldflusses aus Teheran (geschätzt wohl um die 800 Millionen US-Dollar jährlich), versuchte die Terrororganisation ihre Geldquellen zu variieren. Teils stammen ihre Einnahmen auch aus als NGOs getarnten Projekten oder aus Geschäften mit Immobilien oder Autos – und natürlich: Drogen.

Das Kuriose: Auf einer offiziellen Terrorliste befindet sich die Organisation im Westen oftmals nicht. Lediglich die Miliz der Hisbollah steht auf einer solchen der EU. Einzelne Staaten, wie die USA, Deutschland oder Grossbritannien sehen die Hisbollah allerdings schon als Terrororganisation an.

Die Hizbolla-Flagge bei einer Demonstration im Iran. Bild: keystone

Taliban

Der Taliban schreibt die «Forbes Israel» ein ausgeklügeltes Finanzsystem zu. Denn nach 9/11 wurde die Terrororganisation weitgehend von den USA aus Afghanistan vertrieben. Durch grosse Geldmengen, unter anderem, gelang ihnen allerdings eine Art Comeback, sie drängten die USA und Nato wieder zurück. Seit August 2021 hat sie wieder die Kontrolle über Afghanistan.

Taliban-Kämpfer. Bild: keystone

Durch ein riesiges Drogenimperium machten die Taliban Afghanistan zum grössten Opiumexporteur weltweit. Das Perfide: Sie lassen andere für sich arbeiten und kassieren für deren «Schutz» Geld. Rund 800 Millionen US-Dollar sollen die Taliban laut «Forbes»-Angaben verdienen.

Laut einer Studie der «New York Times» aus dem Jahr 2016 zählen private Geldgeber aus Saudi-Arabien zu den relevantesten Unterstützern der Taliban.

Vor allem die Lage für die Frauen in Afghanistan wurde durch Misshandlungen und Unterdrückung katastrophal.

Hamas

700 Millionen US-Dollar schwer war die Hamas laut «Forbes» 2018. Im Oktober 2023 griff die Terrororganisation Israel an. Das offensichtliche Ziel: die Auslöschung des jüdischen Staates.

Seit mehr als fünfzehn Jahren hat die Hamas rund 600'000 Menschen im wohl am dichtesten besiedelten Fleck der Erde, dem Gazastreifen, unter ihrer Kontrolle. 45 Quadratkilometer gross ist das Gebiet.

Die Umstände für die Zivilbevölkerung in Gaza: prekär. Jedoch auch, wegen Israels Blockade. Ein Grossteil der Finanzierung stammt aus Katar.

EU, USA, Kanada, Israel, Ägypten und Japan stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Andere Staaten, wie Norwegen oder die Schweiz, unterhalten sogar Beziehungen zur Hamas.