Eine Frau an einer Demonstration in Tel Aviv zur Befreiung von Geiseln.

Eine Frau an einer Demonstration in Tel Aviv zur Befreiung von Geiseln. Bild: www.imago-images.de

Eine Frau nimmt an einer Demonstration in Tel Aviv teil, bei der die Befreiung von Geiseln gefordert wird.

Eine Frau nimmt an einer Demonstration in Tel Aviv teil, bei der die Befreiung von Geiseln gefordert wird. Bild: www.imago-images.de

Menschen versammeln sich auf dem Dizengoff-Platz in Tel Aviv, Israel, um Kerzen zum Gedenken an die israelischen Opfer anzuzünden, die bei Angriffen von Hamas-Kämpfern auf Israel getötet wurden.

Menschen versammeln sich auf dem Dizengoff-Platz in Tel Aviv, Israel, um Kerzen zum Gedenken an die israelischen Opfer anzuzünden, die bei Angriffen von Hamas-Kämpfern auf Israel getötet wurden. Bild: EPA

Soldaten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte IDF verrichten das Morgengebet auf einem Rastplatz in der Gemeinde Be eri nahe der Grenze zum Gaza-Streifen

Soldaten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte IDF verrichten das Morgengebet auf einem Rastplatz in der Gemeinde Be eri nahe der Grenze zum Gaza-Streifen Bild: www.imago-images.de

Ein Feuerwehrmann arbeitet in den Trümmern eines Gebäudes nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen.

Ein Feuerwehrmann arbeitet in den Trümmern eines Gebäudes nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen. Bild: www.imago-images.de

Menschen mit ausländischen Pässen warten am Rafah-Tor in der Hoffnung, nach Ägypten zu gelangen, während Israels Angriffe auf den Gazastreifen weitergehen.

Menschen mit ausländischen Pässen warten am Rafah-Tor in der Hoffnung, nach Ägypten zu gelangen, während Israels Angriffe auf den Gazastreifen weitergehen. Bild: www.imago-images.de

Nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen löschen Menschen das Feuer in den Trümmern eines Gebäudes.

Nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen löschen Menschen das Feuer in den Trümmern eines Gebäudes. Bild: www.imago-images.de

Nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens suchen Menschen in den Trümmern eines Gebäudes nach Überlebenden.

Nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens suchen Menschen in den Trümmern eines Gebäudes nach Überlebenden. Bild: www.imago-images.de

Während am Samstag im Gazastreifen die Menschen ihre Wohngebiete verlassen mussten, wurde in Israel getrauert und gebetet. Der heutige Tag, der 14. Oktober, in je 7 Bildern.

Am Morgen des 7. Oktober 2023 startete die Terrormiliz Hamas einen grossflächigen Angriff auf zahlreiche Ziele in Israel. Die Streitkräfte Israels haben reagiert und Ziele der Palästinenser im Gazastreifen attackiert.

Am Morgen des 7. Oktober 2023 startete die Terrormiliz Hamas einen grossflächigen Angriff auf zahlreiche Ziele in Israel. Die Streitkräfte Israels haben reagiert und Ziele der Palästinenser im Gazastreifen attackiert.

Tausende bei pro-palästinensischen Demos in arabischen Ländern

In arabischen und muslimischen Ländern versammelten sich am Freitag Tausende Menschen, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und gegen die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen zu demonstrieren. In Ägypten etwa protestierten Gläubige nach dem Freitagmittagsgebet in der Al-Azhar-Moschee, einer wichtigen islamischen Stätte in Kairo, berichtete die Zeitung «al-Shorouk» online.