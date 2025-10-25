trüb und nass10°
Amerikanischer Tourist nach Diebstahl in Pompeji angezeigt

25.10.2025, 13:4325.10.2025, 13:43
epa11722655 People visit the Archaeological Park of Pompeii, southern Italy, 15 November 2024. The Archaeological Park of Pompeii&#039;s officials announced that starting on 15 November 2024, there wi ...
Touristen besuchen die Ruinen Pompejis. (Symbolbild)Bild: keystone

Ein US-amerikanischer Tourist ist in Pompeji wegen eines Diebstahls von archäologischen Fundstücken angezeigt worden. Demnach versuchte der Rentner, vier solche Fundstücke aus dem Ausgrabungsgebiet mitzunehmen.

Der Mann hatte einige Steine aufgehoben und in seinen Rucksack gesteckt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag berichtete. Andere Besucher bemerkten den Vorfall und informierten die Sicherheitskräfte des archäologischen Parks, die sofort die Carabinieri alarmierten.

Die Beamten stoppten den Mann und fanden die Steine in seinem Rucksack. Der Tourist erklärte, er habe sie «für seine Sammlung» mitnehmen und «als Andenken» behalten wollen. Trotz dieser Erklärung wurde er wegen Diebstahls von Kulturgütern angezeigt.

Bereits im August war ein schottischer Tourist angezeigt worden, weil er sechs Steine aus Pompeji als «Souvenir» in seinem Rucksack versteckt hatte. Er wurde auf frischer Tat ertappt,

Apropos Tourist:

Tourist stürzt von Mauer des Pantheons in Rom – tot

Die antike Stadt Pompeji lag einst am Fuss des Vulkans Vesuv. Bei Ausbrüchen im Jahr 79 nach Christus hatten Asche, Schlamm und Lava die Siedlungen unter sich begraben und die Stadt teilweise konserviert.

Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Die Ausgrabungsstätte, die immer wieder sensationelle Funde zutage bringt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien. (sda/apa)

