Coronavirus: 3 Karten, die die Ausbreitung in Italien zeigen



3 Karten, die dir die Ausbreitung des Coronavirus' in Italien zeigen

Das Coronavirus breitet sich in Norditalien aus. Mit 218 Infizierten ist Italien das Land mit der höchsten Zahl an bestätigten Erkrankten in Europa. Ein geografischer Überblick, Stand 11:00 Uhr am Montagmorgen:

Die Todesfälle

Bislang sind in Italien vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Sämtliche verstorbene Personen sind älteren Jahrgangs, alle waren bereits durch Vorerkrankungen geschwächt.

Die Ansteckungen

Insgesamt werden aus Italien 218 Infizierte gemeldet. Betroffen ist vor allem Norditalien. So verteilen sich die Ansteckungen auf die einzelnen Regionenen:

Die Gemeinden unter Quarantäne

Die italienische Regierung greift hart durch, um eine weitere Ausbreitung von Covid-19 im wirtschaftlich wichtigen Norden einzudämmen: Knapp ein Dutzend Orte südöstlich von Mailand mit etwa 50'000 Einwohnern sowie Vò in der Provinz Padua mit rund 3000 Bewohnern wurden abgeriegelt. Die Sperre soll mindestens 7 Tage dauern.

