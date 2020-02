International

Coronavirus: Todesfall in Italien, Infektionen in Südkorea verdoppelt



Zweite Coronavirus-Patientin in Italien gestorben ++ Schweizer Quarantäne aufgehoben

Ticker: Coronavirus 17.02.2020

Italien zählt aktuell die meisten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 in Europa. In der Lombardei geht die Sorge vor einer Ausbreitung um, Karnevalsfeste werden verboten. Zwei Menschen sollen am Virus gestorben sein. Die Schweizer Behörden halten an ihrer bisherigen Strategie im Umgang mit dem Virus fest.

In Italien sind am Samstag binnen weniger Stunden offenbar zwei Menschen am Coronavirus gestorben.

In der Nacht auf Samstag wurde der erste Coronavirus-Tote in Italien gemeldet. Es handelt sich um einen 78-jährigen Patienten, der in Padua in der norditalienischen Region Veneto gestorben sei, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Stunden später verstarb ein zweiter mit dem Coronavirus infizierter Patient. Es handelt es sich um eine 78-jährige italienische Frau, die mit einem infizierten 38-jährigen Mann in der Lombardei in Kontakt gekommen sein könnte, teilten die italienischen Gesundheitsbehörden mit.

Am Morgen hatten die Behörden noch zwei Infizierte in Venetien vermeldet und von insgesamt 29 jüngst erfassten Fällen in Italien gesprochen. Im Tagesverlauf meldeten die Gesundheitsbehörden 39 Fälle in der Lombardei - vor allem in den Provinzen Lodi und Pavia - und rund ein Dutzend in der Gegend von Padua (Region Venetien). Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Italien damit aktuell das europäische Land mit den meisten Sars-CoV-2-Infizierten.

Ansteckung auch ohne China-Reise

Viele Menschen hätten sich mit der Lungenkrankheit Covid-19 angesteckt, ohne dass sie nach China gereist seien oder Kontakt mit einer Person gehabt hätten, bei der das Coronavirus nachgewiesen worden sei, schrieb WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf Twitter.

Mehr als 80 Prozent der Patienten hätten eine leichte Form der Krankheit und würden genesen. In 20 Prozent handle es sich um eine schwere Form, die teilweise zum Tode führe.

Südkorea meldete 87 neue Infektionsfälle. Damit steige die Zahl auf insgesamt 433 Fälle, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap und berief sich auf die Gesundheitsbehörden. Einen der bestätigten Infektionsfälle meldete der Elektronikkonzern Samsung in seinem Werk in Gumi in Südkorea. Die Niederlassung, in der Mobiltelefone hergestellt werden, sei geschlossen worden.

Der Iran meldete am Samstag zehn neue Infektionsfälle. Einer der Patienten sei gestorben, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Insgesamt sind im Iran damit 28 Fälle bekannt, fünf dieser mit dem Coronavirus infizierten Menschen starben.

Die Inkubationszeit könnte nach chinesischen Angaben länger sein als die bisher angenommenen zwei Wochen. Ein 70-jähriger Mann in der Provinz Hubei habe sich mit dem Coronavirus infiziert, aber 27 Tage lang keine Symptome gezeigt, teilte die Provinzregierung mit. Eine längere Dauer von der Ansteckung bis zu den ersten Anzeichen der Krankheit könnte die Bemühungen erschweren, die Epidemie einzudämmen.

Sinkende Ansteckraten in China

Auch von dem vor der japanischen Küste liegenden Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess» könnte sich das Virus weiter ausbreiten. Nachdem am Mittwoch rund 500 Passagiere das Schiff nach zweiwöchiger Quarantäne verlassen durften, erwiesen sich mehrere der ursprünglich negativ getesteten Ex-Passagiere als infiziert.

Aus China, dem Epizentrum des Virusausbruchs, meldeten die Behörden am Samstag hingegen erneut sinkende Ansteckungszahlen und Todesfälle: 109 Menschen starben demnach seit Freitag an dem Virus, was die Zahl der Todesopfer auf über 2300 steigen lässt. Insgesamt sollen den Behörden zufolge nun rund 76'000 Menschen mit dem Virus infiziert sein.

Chinas Staatschef Xi Jinping sagte bei einer Politbüro-Sitzung, der Höhepunkt der Epidemie sei «noch nicht gekommen», vor allem die Lage in der Provinz Hubei sei weiterhin «düster und kompliziert». In Hubei war im Dezember der Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19 erstmals bei Menschen festgestellt worden.

Botschafter positiv für Schweizer Tourismus

Optimistisch äusserte sich derweil Chinas Botschafter in der Schweiz, Geng Wenbing. Der Höhepunkt der Krise sei überschritten, in China und weltweit, sagte der 62-jährige Diplomat in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen vom Samstag: «Wenn wir optimistisch sein wollen, dann ist die Situation im März unter Kontrolle.» Zudem sei das Virus temperaturempfindlich. «Wenn es wärmer wird, wird es schwächer.»

Wenn Prognosen von Wissenschaftlern zutreffen würden, könnten die Chinesinnen und Chinesen im Sommer wieder reisen, sagte Wenbing. Auch für die dritte traditionelle Reisesaison Anfang Oktober sehe es dann wieder gut aus. In den letzten Jahren seien rund 1,2 bis 1,5 Millionen chinesische Touristen in die Schweiz gekommen. «Ich glaube, es ist möglich, auch 2020 diese Zahl zu erreichen.»

Im Kampf gegen das teils tödlich verlaufende Virus verbietet die Regierung in Peking seit Januar den Chinesen Pauschalreisen und rät von Individualreisen ins Ausland ab. Die chinesischen Behörden erliessen zudem für mehrere Regionen Chinas teils drastische Reisebeschränkungen.

In China und fast 30 weiteren Ländern oder Regionen wurden Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus bestätigt, auch in Europa. In der Schweiz wurde bislang kein Fall bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus. (viw/sda/dpa/afp/reuters)

