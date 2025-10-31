wechselnd bewölkt13°
Längste Hängebrücke der Welt: Italiens Mega-Projekt vorerst blockiert

An undated file image showing a computer simulation of the Messina bridge the winning project by engineering construction giant Impregilo who won a multi-billion-euro contract on 12 October 2005 to bu ...
Das Gewinnerprojekt für die Brücke von Kalabrien nach Sizilien aus dem Jahr 2005.Bild: EPA

Längste Hängebrücke der Welt kommt jetzt doch (noch) nicht

Die von Italiens Regierung geplante Brücke zwischen Sizilien und dem italienischen Festland erleidet einen Rückschlag. Der italienische Rechnungshof in Rom blockiert das Projekt. Premier Meloni hält an der Brücke fest.
31.10.2025, 12:0431.10.2025, 12:04

Eine Verbindung zwischen dem italienischen Festland und Sizilien – der grössten Insel im Mittelmeer – ist kein neues Streben. Bereits die antiken Römer sollen versucht haben, die Insel mithilfe einer Art Schiffsbrücke mit dem italienischen Festland zu verbinden.

Im August dieses Jahres beschloss die italienische Regierung den Bau einer ebensolchen Verbindung über die Strasse von Messina und legte den Baustart auf den November.

Nun muss das Projekt aber einen herben Rückschlag verkraften: Der italienische Rechnungshof blockiert den Baustart, wegen Bedenken bezüglich der Finanzierung der Brücke und der Einhaltung von EU-Wettbewerbsregeln. Die detaillierte Begründung des Urteils werde innerhalb von 30 Tagen veröffentlicht, gab der Rechnungshof bekannt. Besonders kritisch sei aber, dass die Kosten von ursprünglich 3,8 Milliarden Euro im Jahr 2005 auf inzwischen 13,5 Milliarden gestiegen seien.

Jahrzehntelanges Politikum

Im neuzeitlichen Italien ist das Projekt seit den 1960er-Jahren ein Politikum. Nach mehreren gescheiterten Anläufen unter Premierminister Berlusconi wurde das Projekt 2013 beerdigt, bevor es 2023 von der neuen Regierung unter Premierministerin Giorgia Meloni erneut aufgegriffen wurde. Im vergangenen August wurde dann das 13,5 Milliarden Euro teure Bauvorhaben vom italienischen Kabinett genehmigt.

This digital rendering shows a bridge linking the Italian mainland with Sicily, a long-delayed 13.5 billion euro ($15.5 billion) project, that an interministerial committee with oversight of strategic ...
So sollte die geplante Brücke bei Nacht aussehen.Bild: keystone

Prunkstück des Projekts, genannt CIPESS, wäre die längste Hängebrücke der Welt gewesen. Die rund 3,7 Kilometer lange Brücke sollte drei Fahrspuren je Richtung sowie zwei Bahngleise inkludieren und Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h sowie Erdbeben der Stärke 7,5 trotzen können.

Regierung gibt sich kämpferisch

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni verteidigte den geplanten Bau am Donnerstagabend in einem Interview mit RAI 1: «Wir werden auf die Einwände des Rechnungshofes reagieren. Klar ist jedoch: Das Ziel bleibt der Bau der Brücke, ein strategisches Projekt, das weltweit ein einzigartiges technisches Werk sein wird.»

This digital rendering shows a bridge linking the Italian mainland with Sicily, a long-delayed 13.5 billion euro ($15.5 billion) project, that an interministerial committee with oversight of strategic ...
Die Brücke hätte bis 2032 fertiggestellt werden sollen.Bild: keystone

Auch Infrastrukturminister Matteo Salvini äusserte sich: «Wir warten auf die Begründung des Rechnungshofs, sind aber überzeugt, auf jeden einzelnen Punkt ruhig und sachlich antworten zu können. Ich hätte gerne im November mit den Bauarbeiten begonnen, wir werden damit erst im Februar starten können.»

Meloni, Salvini und weitere führende Regierungsmitglieder kritisierten die Entscheidung des Rechnungshofs und bezeichneten sie als weiteres Beispiel für eine Überschreitung der Befugnisse der Justiz und einen Eingriff in die Politik. (ear mit Material sda)

