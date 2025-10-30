wechselnd bewölkt13°
International
Italien

Meloni-Reform nimmt im Parlament letzte Hürde

30.10.2025, 12:5230.10.2025, 12:52

In Italien haben die umstrittenen Pläne von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zum Umbau der Justiz die letzte parlamentarische Hürde genommen.

epa12473102 Italian Prime Minister Giorgia Meloni speaks as she reports to the Chamber of Deputies on the upcoming European Council meeting, in Rome, Italy, 22 October 2025. The EU leaders will gather ...
Die Pläne von Giorgia Meloni kommen im Parlament durch.Bild: keystone

Der Senat in Rom, in dem ihre Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien eine Mehrheit hat, billigte das Vorhaben, für das die Verfassung geändert werden muss. Das letzte Wort ist damit allerdings nicht gesprochen: Nächstes Jahr wird es sehr wahrscheinlich eine Volksabstimmung geben. Erst danach könnte die Reform in Kraft treten.

Im Senat stimmten 112 Abgeordnete für die Reform, 59 dagegen. Neun enthielten sich.

Das Vorhaben gehört zu den zentralen Projekten von Melonis Dreier-Koalition, die seit Herbst 2022 an der Regierung ist. Italiens rechtes Lager beklagt sich seit Jahrzehnten darüber, dass grosse Teile der Justiz parteipolitisch aufseiten der Linken stünden. In jüngerer Zeit nahmen die Vorwürfe wieder zu – auch von Meloni persönlich.

Politik bekäme Einfluss auf Personalentscheidungen

Das Vorhaben sieht vor, die Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten strikt zu trennen: Künftig soll es im Staatsapparat nur noch Juristen geben, die entweder Recht sprechen oder Anklage erheben können. Bislang ist ein Wechsel möglich. Zudem soll es neue Selbstverwaltungsorgane für Richter und Staatsanwälte geben. An deren Besetzung soll das Parlament beteiligt werden. Damit bekäme die Politik indirekt Einfluss auf Personalentscheidungen.

Die Reform ist sehr umstritten. Die Koalition argumentiert, dass das Machtgefüge zwischen Politik und Justiz neu justiert werden müsse. Kritiker hingegen sehen die Unabhängigkeit von Richtern und Staatsanwälten in Gefahr. Die Opposition lehnt das Vorhaben ebenso ab wie grosse Juristenverbände. (dab/sda/dpa)

