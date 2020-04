Schon wieder ein Brückeneinsturz in Italien

Sony enthüllt komplett neues Gamepad für Playstation 5 – es sieht futuristisch aus

Bye-bye guter alter Playstation-Controller. Das neue Gamepad unterscheidet sich radikal vom liebgewonnenen Dualshock-Controller.

Das vollständig neue Gamepad heisst Dualsense. Neu ist Weiss statt Schwarz angesagt. Wichtiger ist aber die grundlegend andere Form. Man habe sich für ein neues Design entschieden, um die zusätzliche Technik, etwa für haptischem Feedback, unterzubringen, schreibt Sony im Playstation-Blog. Die altbekannte Rumble-Technologie wird also durch haptisches Feedback ersetzt. Der neue Dualsense-Controller erlaube so ein «breiteres Spektrum an Rückmeldungen». Es fühle sich künftig ganz anders an, …