Ätna spuckt wieder Lava – Flughafen Catania gesperrt

Die Aschepartikel nach der Eruption vergangene Nacht haben nach Angaben des Flughafens sowohl die Flugzeuge als auch die Start- und Landebahn bedeckt. Sie seien deswegen unbenutzbar. Der Flugbetrieb werde wieder aufgenommen, sobald die Fluginfrastruktur wieder einsatzfähig ist, teilte der Airport weiter mit. Auch in anderen Gegenden rund um Catania an der Ostküste Siziliens lag grau-schwarzer Staub in den Strassen und auf den Häusern.

Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat erneut Lava und Asche gespuckt. Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte, schoss in der vergangenen Nacht eine Lavafontäne in den Himmel.

Jedes fünfte Kind erlebt doppelt so viele Hitzetage als Grosseltern

Weltweit lebt laut einer Studie des Uno-Kinderhilfswerks (Unicef) heute jedes fünfte Kind in einer Gegend, in der es mindestens doppelt so viele extrem heisse Tage gibt wie in den 1960er Jahren.

Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Unicef-Auswertung hervor. An den Wohnorten von weltweit 466 Millionen Kindern ist die Zahl der Tage mit Temperaturen von mehr als 35 Grad Celsius heute doppelt so hoch wie in den Kindheitstagen ihrer Grosseltern, wie Unicef mitteilte.