Die Polizei konnte den Mann im anshcluss fetsnehmen. Screenshot: X

Mann randaliert und zündet Feuer am Mailänder Flughafen Malpensa

Ein Mann ist am Mittwoch am Flughafen Mailand Malpensa festgenommen worden, nachdem er in Terminal 1 randaliert, einen Mülleimer in Brand gesetzt und mit einem Hammer mehrere Check-in-Monitore zerstört hatte. Das Feuer nahe Gate 13 löste bei Reisenden Panik aus.

Sicherheitskräfte des Flughafenbetreibers SEA konnten den Mann überwältigen, bevor die Polizei ihn festnahm, wie Medien berichteten.

Die Feuerwehr evakuierte das Terminal vorsorglich und sicherte den Bereich. Der Flugbetrieb wurde anschliessend wieder aufgenommen. Der Festgenommene ist laut der Polizei ein 28-Jähriger aus Mali, dem jetzt schwere Sachbeschädigung zur Last gelegt wird. Bisher war der Mann nicht polizeibekannt. (sda/apa)