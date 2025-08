Wanderer in den Dolomiten ignoriert Felssturz-Warnschilder – und muss happige Busse zahlen

Panik unter Badegästen: Windhose wirbelt Sonnenschirme in die Luft

«Was vorgefallen ist, gibt Anlass zum Nachdenken», sagt er gegenüber lokalen Medien und führt aus: «Hubschrauber sind für zeitkritische Rettungs-Einsätze in rauen Umgebungen unverzichtbar. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie nicht als Taxis eingesetzt werden, da dies nicht nur diejenigen gefährdet, die Hilfe leisten, sondern auch diejenigen, die sie tatsächlich benötigen.» (ome)

«Der Wanderer sagte, er habe nicht gewusst, dass der Weg gesperrt war, und die Schilder nicht gesehen», so Cherubin.

Als Steine anfingen herabzufallen, kam der Wanderer in Bedrängnis und schlug Alarm. Wegen des schlechten Wetters mussten zwei Helikopter sowie mehrere Personen zu seiner Rettung eingesetzt werden.

Gestartet in Nähe von Cortina d'Ampezzo, umging der Wanderer Absperrungen und ignorierte Warnschilder, erklärte Nicola Cherubin, Leiter der Bergrettung in San Vito di Cadore.

Der Mann, dessen Identität nicht bekannt ist, wollte letzte Woche die Ferrata-Berti-Route besteigen, einen Bergpfad in rund 2500 Meter Höhe in der Region San Vito di Cadore. Darüber berichtete unter anderem die britische Zeitung « Guardian ».

13'000 Franken muss ein britischer Wanderer (60) als Strafe zahlen – weil er Felssturz-Warnschilder in den Dolomiten ignorierte und dann gerettet werden musste.

Ein Wanderer ignorierte in den Dolomiten Warnschilder und musste dann gerettet werden. (Symbolbild)

Ein Wanderer ignorierte in den Dolomiten Warnschilder und musste dann gerettet werden. (Symbolbild) Bild: AP Giovanna Dell'Orto

