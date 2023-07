Führt die Partei vorübergehend: Antonio Tajani. Bild: EPA ANSA

Er soll Berlusconis Forza Italia vor der Bedeutungslosigkeit retten

Berlusconis frühere Nummer zwei, Antonio Tajani, übernimmt die Partei Forza Italia bis zum Parteitag vor der Europa-Wahl 2024.



Einen Monat nach dem Tod von Parteigründer und Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi hat die italienische Partei Forza Italia am Samstag einen neuen Vorsitzenden gewählt. Aussenminister Antonio Tajani, lange Zeit Nummer zwei in der Partei, übernimmt bis zum nächsten regulären Parteitag im kommenden Jahr interimsweise den Vorsitz. Er soll die italienische Regierungspartei nach dem Tod der Partei-Ikone Berlusconi vor der Bedeutungslosigkeit retten.

Vor seiner Wahl stimmten die Delegierten Tajanis Vorschlag zu, von nun an den Titel des Parteivorsitzenden von «Präsident» in «Nationalsekretär» zu ändern. «Es ist nicht mehr möglich, einen Präsidenten für unsere Bewegung zu haben. Denn für uns gibt es nur einen Präsidenten», sagte Tajani. Er zeigte sich zuversichtlich: «Wir wollen das Zentrum sein, der Eckpfeiler des italienischen politischen Systems.» Beim Treffen der Partei war auch der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, dabei.

Antonio Tajani ist schon lange Berufspolitiker. Zwischen 2008 und 2014 war er Mitglied der Europäischen Kommission und von 2017 bis 2019 Präsident des Europäischen Parlaments. Bei den Parlamentswahlen 2022 wurde er zum ersten Mal als Abgeordneter in das italienische Parlament gewähltEr stand auch schon in der Kritik, weil er unter anderem im März 2019 in einem Interview erklärte, Mussolini habe «auch positive Dinge getan», nämlich unter anderem «Strassen, Brücken, Gebäude, Sportanlagen zu bauen».

Forza Italie noch drittstärkste Kraft



Berlusconi galt und gilt weiterhin als das Gesicht der Partei. Beobachtern zufolge stellt sich die Frage, wie lange die Partei ohne ihn eine Zukunft hat. Schon seit Jahren verliert die Partei Wähler und Abgeordnete. Einzig Berlusconi hielt sie zuletzt dank seines Charismas und der Erinnerung an frühere Erfolge zusammen. Tajani steht vor der Aufgabe, die Partei bis zum Parteitag vor der Europa-Wahl 2024 zu führen und vor einem möglichen Zerfall zu retten.

Trotz Krankheit und hohen Alters lehnte es der frühe italienische Ministerpräsident und Medienmogul Berlusconi bis zu seinem Tod vor einem Monat ab, seine Nachfolge in der Parteiführung zu regeln. Forza Italia ist seit Oktober 2022 als drittstärkste Kraft in der rechten Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vertreten. (kma/sda/dpa)