Busfahrer in Italien bei Angriff von Basketballfans getötet

Bei einem Angriff von Basketballfans auf einen Bus mit Fans der gegnerischen Mannschaft ist am Sonntagabend bei Rieti ein Busfahrer getötet worden. Ein Stein durchschlug die Windschutzscheibe und traf den zweiten Fahrer auf der Beifahrerseite tödlich.

Un tragico episodio dopo il match di Serie A2 tra Pistoia Basket e RSR Sebastiani Rieti: lungo la superstrada tra Rieti e Terni, un gruppo ha lanciato sassi e un mattone contro il pullman dei tifosi toscani.



Il vetro è stato sfondato e il secondo autista del mezzo è morto sul… pic.twitter.com/13fhOE1JyE — La Sicilia (@lasiciliait) October 19, 2025

Der Bus befand sich auf der Schnellstrasse Rieti-Terni auf dem Rückweg in die Toskana, nachdem die Mannschaft von Pistoia in der Toskana das Auswärtsspiel der Serie A2 gegen Sebastiani Rieti gewonnen hatte.

Der 65-Jährige aus Florenz starb sofort, wie italienische Medien berichteten. Die eingetroffenen Rettungskräfte des Notdienstes konnten nur noch seinen Tod feststellen. Ein weiterer Stein traf die Frontscheibe vor dem ersten Fahrer, beschädigte sie, durchbrach sie jedoch nicht. An Bord befanden sich Fans der Mannschaft Pistoia.

⚫️ [20.10-01:30] #Contigliano superstrada #Rieti-#Terni alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti avrebbero ASSASSINATO CON PIETRE E MATTONI uno dei due autisti del bus della squadra di basket Extra Pistoia di A2.



La nostra vicinanza alla famiglia.



La squadra chiede di… pic.twitter.com/75ngK0FroQ — Emergenza24 (@Emergenza24) October 20, 2025

Berichten zufolge sollen einige Anhänger von Sebastiani Rieti für den Angriff verantwortlich sein. Bereits während des Spiels am Sonntag war es auf den Tribünen zu Spannungen gekommen, was den Einsatz der Ordnungskräfte erforderlich machte, um die beiden Fanlager zu trennen. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Vorfalls und zur Identifizierung der vermummten Täter sind im Gange.

Italiens Sportminister Andrea Abodi äusserte sich auf der Plattform X (ehemals Twitter): «Der heutige Angriff in der Nähe von Rieti, verübt von Kriminellen, die zu Mördern wurden, ist erschütternd. Solche Menschen können niemals als Fans bezeichnet werden.» (sda/dpa/apa)