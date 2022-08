Japans Bevölkerung schrumpft im Rekordtempo

Auf den Rekord von 1.4 Millionen Todesfällen kamen lediglich 810 000 Geburten - so wenige wie noch nie. Angesichts niedriger Geburtenraten und kaum vorhandener Immigration altert Japan so schnell wie keine andere Industrienation. Ganze Landstriche sterben aus, Millionen von Häusern stehen leer und verfallen, Schulen werden geschlossen. (sda/dpa)

Das sind 726 000 weniger als ein Jahr zuvor - der stärkste Rückgang seit Erfassung vergleichbarer Daten, wie das Innenministerium in Tokio am Dienstag bekanntgab. Die Zahl der Japanerinnen und Japaner sank dabei um rund 619 000 auf 123.2 Millionen. Die Zahl der ausländischen Einwohner ging in Folge der Corona-Pandemie um 107 000 Menschen zurück. Damit schrumpft die Bevölkerung der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt seit nunmehr 13 Jahren.

Bund gerät bei Strom-Fragen weiter in die Kritik: «Verschwenden eine Unmenge an Energie»

Mordanklage gegen Autofahrerin nach Unfall in LA mit sechs Toten

Nach einem schweren Autounfall nahe Los Angeles mit sechs Toten hat die Staatsanwaltschaft in Kalifornien Mordanklage erhoben. Eine 37-jährige Frau, die den Unfall am 4. August verursacht hatte, wird wegen Mordes und fahrlässiger Tötung vor Gericht gestellt, wie die Behörde am Montag (Ortszeit) mitteilte. So viele Menschenleben seien «sinnlos» zerstört worden, sagte Bezirksstaatsanwalt George Gascón in einer Mitteilung.