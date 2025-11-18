recht sonnig-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Chinese in Bern wegen Menschenhandel und Prostitution vor Gericht

Chinese in Bern wegen Menschenhandel und Prostitution vor Gericht

18.11.2025, 09:3318.11.2025, 09:33

Vor dem Regionalgericht in Bern steht seit Dienstag ein 39-jähriger Chinese, der sich unter anderem wegen Menschenhandels und Förderung der Prostitution verantworten muss.

Une prostituee attend des clients qui passent en voiture sur un trottoir du centre ville dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 juillet 2014 a Lausanne. La scene de la prostitution est visible sur la r ...
Laut Anklageschrift soll der Mann im Internet «Massagemädchen für die Schweiz» gesucht haben. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Er soll teilweise zusammen mit einem anderen Mann chinesische Wanderarbeiterinnen in die Schweiz gelockt und sie dann zur Prostitution gezwungen haben. Angeklagt sind zehn Taten, aber auch über 60 Versuche.

Laut Anklageschrift soll der Mann im Internet «Massagemädchen für die Schweiz» mit teilweise hohen Verdienstmöglichkeiten gesucht haben. Die Frauen hielten sich illegal und ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz auf.

Während der Coronapandemie verschärfte sich die prekäre Lage der Frauen, für die eine Rückreise nach China unmöglich war. Die Frauen mussten zum Teil gesundheitsgefährdende Sexualpraktiken ausführen. Die Hälfte der Einkünfte ging an den Angeklagten. Mit dem Geld finanzierte er seinen Lebensunterhalt, einen Teil verspielte er im Casino. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Donald Trump und Bill Clinton: Die Oralverkehr-Gerüchte erklärt – Epstein-Files
4
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
5
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
Meistkommentiert
1
Merz und von der Leyen fordern russische Milliarden für die Ukraine
2
UBS-Präsident Kelleher spricht mit US-Vertreter über möglichen Umzug in die USA
3
«Würdest du Ja sagen, wenn du alle Freiheiten haben könntest?»
4
US-Fleisch ist Teil des neuen Zoll-Deals – doch Schweizer Supermärkte wollen dieses nicht
5
Italien will Winterzeit abschaffen – EU droht ein Zeit-Chaos
Meistgeteilt
1
UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab – so reagieren Israel und die Hamas
2
Ehemaliger Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
3
Kings verlieren trotz Fiala-Assist +++ Haaland und Co. für WM-Quali gefeiert
4
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
5
In diesen 8 Hotels kannst du mal wieder so richtig entspannen
15 Grafiken, die zeigen, wie sich der Stadt-Land-Graben in der Schweiz vergrössert
Auch in diesem Jahr wurde wieder viel diskutiert über den Stadt-Land-Graben in der Schweiz. Dieser wurde zuletzt erneut grösser, wie der dritte Stadt-Land-Monitor zeigt.
Die Schweiz driftet immer weiter auseinander: Über ein Drittel der Bevölkerung empfindet die Differenzen zwischen Stadt und Land als ernsthafte Belastungsprobe für unser Land. Das zeigt der neue Stadt-Land-Monitor 2025 der Agrargenossenschaft Fenaco und des Forschungsinstituts Sotomo, der auf einer repräsentativen Befragung von über 3400 Personen basiert.
Zur Story