International
Justiz

Stalker versteckt sich unter Bett und fliegt durch Schnarchen auf

Tagelang versteckt sich ein Mann unerlaubt im Haus seiner Ex. Als er einschläft, fliegt er schliesslich auf.
28.11.2025, 09:5028.11.2025, 09:50
Ein Artikel von
t-online

Ein 35-jähriger Mann hat sich im Elsass mehrere Nächte lang unter dem Bett seiner Ex-Frau versteckt, um sie auszuspionieren. Wie die Lokalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» berichtet, entdeckte die Frau den Eindringling erst, als er mitten in der Nacht schnarchte.

Polizisten sperren am 01.12.2017 die Strassen um einen Weihnachtsmarkt in der Potsdamer Innenstadt ab. Wegen eines verdaechtigen Gegenstands hat die Polizei in der Potsdamer Innenstadt einen Sperrkrei ...
Der Mann seiner Ex-Frau nach der Trennung massiv nachgestellt und sie bedroht. (Symbolbild)Bild: DPA

Ein Gericht in Strassburg verurteilte den Stalker in einem beschleunigten Verfahren zu einem Jahr Haft auf Bewährung mit strengen Auflagen. Laut Zeitung ist der Mann durch ein kleines Kellerfenster in das Haus der Frau in Haguenau nahe der deutschen Grenze bei Baden-Baden eingedrungen.

Der Eindringling habe sich während des unerlaubten Aufenthalts auch Zugang zum Handy der Frau verschafft. Er soll Nachrichten an ihre männlichen Bekannten verschickt haben.

Mann war schon vor einigen Wochen in Gewahrsam

Wie während des Gerichtsverfahrens bekannt wurde, hatte der Mann seiner Ex-Frau nach der Trennung massiv nachgestellt und sie bedroht. Die Frau hatte ihn deshalb angezeigt, vor einigen Wochen befand er sich deswegen kurzfristig in Polizeigewahrsam. Zudem wurde ein Annäherungsverbot verhängt.

Frauen werden überproportional oft Opfer von Gewalt durch männliche Täter. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird eine Frau oder ein Mädchen im Schnitt alle zehn Minuten zum Opfer tödlicher Gewalt innerhalb der Beziehung oder Familie. Im vergangenen Jahr seien weltweit etwa 83'000 Frauen gezielt umgebracht worden – in rund 60 Prozent der Fälle von einem Familienmitglied oder Lebenspartner. Bei getöteten Männern lag der Anteil mit nur elf Prozent drastisch niedriger.

