Klima-Aktivist fällt mit ungewöhnlicher Aktion im TV auf

Danach ging alles sehr schnell und De Graaf wurde in der Werbepause samt Tisch davon getragen. Als die Träger den Tisch kippen wollen, löste sich der Kleber und De Graaf fiel herunter. «Ihm geht es gut. Er ist hinter den Kulissen und klebt jetzt an meiner Umkleidekabine», sagte der Moderator laut «NL Times».

Zunächst sprach Van Erven Dorens weiter mit ihm. Die Aktion bezeichnete er aber als «nicht sehr sympathisch und zivilisiert», wie «NL Times» zitiert. Denn andere Gäste könnten so nicht zu Wort kommen.

«Ich stecke hier in einer Live-Sendung fest und werde über das Klima und die ökologische Krise sprechen», sagte er nach Angaben der « NL Times ». «Sie haben die Pflicht, ehrlich über die Klima- und Umweltkrise zu berichten. Eine Pflicht, der Sie nicht nachkommen. Das Leben von uns allen steht auf dem Spiel.»

Jelle de Graaf, Klimaaktivist von «Extinction Rebellion», sollte in der niederländischen Talkshow «Jinek» zu den jüngsten Protestaktionen, bei denen Kunstwerke mit Lebensmitteln beworfen werden, sprechen. Was er auch tat und dabei klar Stellung bezog.

Klima-Aktivist:innen greifen immer wieder zu drastischen Mitteln, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Zwei Aktivistinnen der «Letzte Generation» bewarfen kürzlich Claude Monets Gemälde «Les Meules» im Museum Barberini in Potsdam und klebten sich mit Sekundenkleber daneben fest.

