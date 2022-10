Sie verdient kein Geld damit

Greta Thunberg verdient mit ihrem am Donnerstag erschienenen «Klima-Buch» kein Geld. «Mein Copyright gehört der Greta-Thunberg-Stiftung», schrieb die Schwedin bei Instagram. «Deshalb gehen alle Tantiemen an wohltätige Zwecke.» Mit Unterstützung führender Experten aus aller Welt hat Thunberg ein 500 Seiten starkes Buch – eine Art Nachschlagewerk zur Klimakrise – geschrieben, das die Krise beschreibt, erklärt und einordnet. «Ich will meine Plattform nutzen, um die Wirklichkeit der Klimakrise zu teilen – um ein ganzheitliches Bild davon zu kommunizieren, wie sich die Welt verändert und was wir dagegen tun müssen», schrieb Thunberg bei Instagram. (sda/dpa)