Hawk Tuah Girl: Die rätselhafte Rückkehr der Haliey Welch

Das Hawk Tuah-Girl – Haliey Welch – war seit dem 20. Dezember 2024 nach einem Skandal nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. image: capture d'écran de youtube

Die rätselhafte Rückkehr der Haliey Welch

Nach mehr als zwei Monaten Stille und Abwesenheit infolge des Skandals um ihre Kryptowährung hat das «Hawk Tuah Girl» ein Erklärungsvideo veröffentlicht … nur um es kurz darauf wieder zu löschen. Was ist da los?

Fred Valet Folge mir

«Zwinkere zweimal, wenn es dir gut geht», möchte man ihr zuflüstern. Haliey Welch, ein junges Country-Girl in seinen Zwanzigern, erlebt wohl den schlimmsten Moment seines bisherigen Lebens. Nachdem Welch das Internet mit einer lauten Spuck-Geste auf ein männliches Geschlechtsteil in Aufruhr versetzt hatte, ist die als Hawk Tuah bekannte Frau nun spurlos verschwunden.

Schuld daran ist eine (schlechte) Idee, die sie Ende letzten Jahres hatte – gemeinsam mit offenbar wenig vertrauenswürdigen Partnern: eine Kryptowährung. Diese setzte einem Märchen, wie es nur die sozialen Netzwerke in Sekundenschnelle erschaffen können, ein abruptes Ende.

Ihre Berühmtheit wusste die junge Amerikanerin bis jetzt mit einer gewissen Cleverness zu nutzen. Nach dem berüchtigten Strasseninterview, das sie zu einer Art Ikone der Online-Jugend machte, brachte Haliey Welch eine Produktlinie sowie einen ziemlich erfolgreichen Podcast heraus.

Das Ganze brachte ihr in kürzester Zeit viel Geld ein und zementierte ihren Platz an der Spitze der Algorithmen. Doch offenbar – wie es die heutige Zeit wohl verlangt – soll man Welch dazu überredet haben, ihre eigene Meme-Coin unter ihrem Namen zu starten.

Ein Meme-Coin ist – überspitzt gesagt – eine volatile und unzuverlässige Kryptowährung, die ständig in den Schlagzeilen landet, weil sie oft als Deckmantel für gross angelegte Betrügereien dient.



Nur wenige Stunden nach seinem raketenartigen Start stürzte der HAWK-Token brutal ab – ein Klassiker. Nun wird ihr vorgeworfen, den Hype künstlich aufgeblasen zu haben, um möglichst viel Geld einzukassieren. Ihre Fans hinterliess das untröstlich – und manche womöglich sogar ruiniert. Seitdem steckt das Hawk Tua Girl aus der tiefsten Provinz Tennessees in denselben Schwierigkeiten wie eine Art zwielichtiger Wall-Street-Banker: Welch hat rechtliche Verfahren am Hals.

Kurz darauf, am 20. Dezember verschwindet Haliey Welch von der Bildfläche. Ihr Podcast wird auf Eis gelegt, und ihr Instagram-Account «erstarrt», als wäre sie plötzlich verstorben.

Ohne jede Vorwarnung tauchte sie nun am Donnerstag, 6. Februar, wieder auf – mit einer neuen Episode ihres Podcasts auf ihrem YouTube-Kanal. Dabei wird klar: Haliey Welch will sich erklären. Während ihre Fans ihr vorwerfen, sich nie entschuldigt zu haben, wirkt dieses Video wie der Versuch einer Wiedergutmachung.

Allerdings: Wenige Minuten nach Erscheinen wird das Video wieder gelöscht.

Zum Glück (für uns) sind die Internetnutzer schnell reagierende Menschen, und die Episode wurde vor ihrer Löschung gespeichert. Ein gewisser Nick O'Neill, der einen Hund als Profilbild hat und als «Co-Founder & CEO» von BoDoggos Entertainment vorgestellt wird, veröffentlichte sie um 23 Uhr und ein paar Minuten später am Donnerstagabend auf X und bot dem Video sogar Kapitel an, um es besser zu verkaufen. Innerhalb weniger Stunden wird das Erwachen des Hawk Tuah Girl fast 400 Millionen Impressionen generieren.

Der Inhalt des Videos

Haliey Welch ist nicht allein auf dem Bildschirm. In der Originalkulisse ihres Podcasts «Talk Tuah» entdecken wir FaZe Banks, den Gründer und Geschäftsführer des berühmten E-Sport-Teams «FaZe Clan». Um an diesem Comeback-Event teilnehmen zu können, hatte der Mann einige Bedingungen gestellt, und das ist der Punkt, an dem es anfängt, zwielichtig zu werden.

Diese Aussagen wurden getroffen:

«Nicht zulassen, dass die Märkte manipuliert werden, indem die Existenz dieser Episode bekannt gemacht wird, bevor eine Lösung gefunden wird.»

«Ihr Team muss eine echte Lösung finden, was das Geld angeht, das sie verdient hat, wohin das Geld gehen soll und was mit dem $HAWK-Projekt in Zukunft geschehen soll.»

Ist das der Hauptgrund für die schnelle Löschung der Episode? FaZe Banks ist auf seinem X-Account sichtlich verärgert.

«Sie haben es wieder vermasselt. Das arme Mädchen, man fragt sich, wie sie überhaupt in diese Position gekommen ist» FaZe Banks

In der fraglichen Episode, die etwas weniger als 40 Minuten dauert, haben wir es vor allem mit einer eher freundlichen Diskussion zu tun, zwischen einem Typen, der sich auskennt, und einer kleinen Tussi, die nicht weiss, worauf sie «hereingefallen» ist. Um es kurz zu machen: Derjenige, der die Währung ausrollte, hielt 80 % des Angebots und der Preis des Tokens fiel sofort auf nahezu null. Haliey scheint ziemlich herumgeschubst worden zu sein.

«Ich bin diesbezüglich noch etwas aufgewühlt» Haliey Welch, am Rande der Tränen

Wenige Stunden vor der Veröffentlichung des Videos auf YouTube hatte ihr Meme-Coin, der nichts mehr wert war, «am Donnerstagnachmittag seinen Preis mehr als verdoppelt, ist seitdem aber wieder abgekühlt und stieg im Tagesverlauf nur um 9 % auf einen aktuellen Preis von 0,00078 Dollar», analysierte die Fachwebsite Decript. Eines scheint sicher: Der Skandal, der vor zwei Monaten im Keim erstickt wurde, hat nichts von seiner Spannung verloren.

Das Video zeigt auch, dass das Mädchen nur darauf wartet, so gut wie möglich aus einem Skandal herauszukommen, der ihr völlig über den Kopf zu wachsen scheint. Als Zeichen des guten Willens erklärte sie in den ersten Minuten ihres Podcasts, dass alle Einnahmen aus dieser Episode für die «Rettung von Tieren, die während der Brände» in Los Angeles leiden mussten, verwendet werden.

Die Rückkehr von Haliey Welch ist also ein Fehlstart, der eine gute Nebelschicht über einen bereits ziemlich undurchsichtigen Fall legt.