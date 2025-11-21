bedeckt
Bild von Frida Kahlo wird zum teuersten versteigerten Werk einer Frau

Dieses Bild von Frida Kahlo wird zum teuersten je versteigerten Kunstwerk einer Frau

21.11.2025, 06:5521.11.2025, 06:55

Ein Gemälde der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) ist in New York für 54,7 Millionen US-Dollar (etwa 44 Millionen Franken) versteigert worden – und damit zum teuersten je bei einer Auktion verkauften Werk einer Frau geworden. Zwei Bieter hätten sich einen fünfminütigen Wettstreit um das 1940 gemalte Bild «El sueño (La cama)» geliefert, das Kahlo im Bett liegend zeigt, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Wer schliesslich den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

FILE - A painting by Frida Kahlo titled &quot;El sueño (La cama)&quot; or (The Dream (The Bed), is displayed at Sotheby&#039;s auction rooms in London, Sept. 19, 2025. The painting, estimated at 40-60 ...
So sieht das Rekord-Gemälde aus.Bild: keystone

Das bislang teuerste je bei einer Auktion versteigerte Kunstwerk einer Frau war das Gemälde «Jimson Weed / White Flower no.1» der US-Künstlerin Georgia O'Keeffe, das 2014 für 44 Millionen Dollar verkauft worden war. Der bisherige Rekord für ein Kahlo-Werk lag bei 34,9 Millionen und wurde 2021 erzielt.

Kahlo-Werk wurde 1980 zuletzt versteigert – für 51'000 Dollar

«El sueño (La cama)» war 1980 zuletzt versteigert worden – für 51'000 Dollar, also etwa ein Tausendstel des jetzigen Preises. «Dieses Rekordergebnis zeigt, wie weit wir gekommen sind, nicht nur in unserer Anerkennung des Genies von Frida Kahlo, sondern auch in der Anerkennung von weiblichen Künstlern auf dem höchsten Niveau des Marktes», sagte Anna Di Stasi, die Leiterin der Abteilung für lateinamerikanische Kunst beim Auktionshaus Sotheby's.

Das sind die 10 teuersten Gemälde der Welt

Bei den traditionellen Herbstversteigerungen der grossen Auktionshäuser in New York war bereits Anfang der Woche ein Rekord aufgestellt worden: Ein Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt (1862-1918) war für 236,4 Millionen Dollar versteigert worden – und damit zum zweitteuersten je bei einer Auktion verkauften Werk der Kunstgeschichte geworden. Das teuerste je versteigerte Kunstwerk ist seit 2017 das Leonardo da Vinci (1452-1519) zugeschriebene Bild «Salvator Mundi», das in New York für 450,3 Millionen Dollar versteigert wurde. (dab/sda/dpa)

