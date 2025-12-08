freundlich10°
Bauernproteste in Griechenland: Flughafen auf Kreta geschlossen

Bauern stürmen aus Protest Flughafen Heraklion – Flugbetrieb gestoppt

08.12.2025, 17:13

Andauernde Bauernproteste auf Kreta haben am Montag zur vorübergehenden Schliessung des Flughafens von Heraklion geführt. Hunderte Demonstrierende durchbrachen nach Angaben aus Polizeikreisen eine Absperrung und gelangten auf das Rollfeld des Flughafens «Nikos Kazantzakis».

Der Flugbetrieb wurde daraufhin vollständig eingestellt, wie der griechische Rundfunk berichtete. Touristen sind jedoch kaum von den Ereignissen betroffen, weil es um diese Jahreszeit wenige Charterflüge gibt.

Hohe Kosten und fehlende Subventionen

Die Bauern protestieren seit Tagen landesweit gegen hohe Produktionskosten sowie ausbleibende Subventionen und fordern staatliche Unterstützung. Auch am Flughafen von Chania im Westen Kretas kam es zu Ausschreitungen. Demonstrierende blockierten Zufahrten und warfen Steine, während die Polizei Tränengas einsetzte. Ein Polizeifahrzeug wurde umgestürzt, mindestens ein Beamter wurde verletzt.

Nach Angaben der Organisatoren wollen die Bauern in Heraklion mindestens bis zum späten Nachmittag auf dem Gelände bleiben und dann über ihr weiteres Vorgehen beraten. In mehreren Regionen Griechenlands wurden zudem Strassen, Grenzübergänge und Behörden blockiert. Die Lage blieb vielerorts angespannt. (sda/awp/dpa)

