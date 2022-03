Ein totes Kind und elf Verletzte bei Anschlag auf Polizei in Bogotá

Bei einer Explosion in einer Polizeistation in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ist ein Kind getötet worden. Es erlag seinen Verletzungen, wie Bogotás Bürgermeisterin Claudia López am Sonntag auf Twitter mitteilte. Elf weitere Menschen wurden verletzt, darunter sechs Kinder. Eins davon befand sich nach López' Angaben in kritischem Zustand.

Kolumbiens Präsident Iván Duque sprach nach der Explosion am Samstagabend (Ortszeit) von einem feigen Sprengstoffanschlag. Es ist bereits der zweite Anschlag auf eine Polizeistation in der betroffenen Gegend Bogotás in diesem .

Kolumbien litt jahrzehntelang unter einem bewaffneten Konflikt zwischen Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Die grösste Rebellen-Organisation Farc schloss 2016 einen Friedensvertrag mit der Regierung.

Die Sicherheitslage in dem südamerikanischen Land hat sich seitdem verbessert. In den vergangenen Jahren gab es aber immer wieder Anschläge auf die Polizei und öffentliche Einrichtungen, die etwa Abtrünnigen der Farc oder noch aktiven Mitgliedern der kleineren ELN-Guerilla zugeschrieben wurden. (sda/dpa)