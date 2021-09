«Überraschung» nach Nicki Minajs Impf-Tweet: Den Fall des Hoden-Freundes gibt's gar nicht

Emma Amour

Ich habe einen Influencer gedatet – und es war genau so, wie ihr denkt ...

Disclaimer: Ich mag Influencer nicht. Ich mag sie so sehr nicht, dass ich ihnen dennoch aus voyeuristischen Gründen folge. Einen aber finde ich so heiss, dass ich ihn um ein Treffen bitte. Vielleicht ist er ja die grosse Ausnahme unter den Influencern. Ich greife vor: Ist er nicht.

Die einen Userinnen und User kennen das Gefühl sicher sehr gut von genau diesem Blog: Er nervt euch wahnsinnig. Ihr könnt es aber dennoch nicht lassen, Montag für Montag und Donnerstag für Donnerstag hier reinzulesen. An dieser Stelle ein sehr herzliches Danke.

Nun, so wie es einigen von euch also mit meinem Blog geht, so geht es mir mit Influencern. Sie nerven mich mit ihren schrecklich gestellten Paid Posts so sehr, dass ich nicht nicht hinsehen, geschweige denn ihnen nicht nicht folgen kann.

Komplex. …