Dieses kleine U-Boot hat rund zwei Tonnen Kokain an Bord

Die Welt in deinem Dorf – so international ist dein Wohnort

197 verschiedene Nationalitäten leben in der Schweiz. In den 2212 Gemeinden gibt es nur deren drei, in welcher nur Schweizer wohnen. Dagegen fehlen in Genf nur zwölf Nationen und die ganze Welt wäre da. Hier kommen die Grafiken zur Internationalität deines Wohnorts.

Wie viele Länder gibt es aktuell auf der Welt? Je nachdem, was man als Staat anerkennt, variiert die Zahl leicht. UNO-Vollmitglieder existieren aktuell 193. Nicht dabei ist da unter anderem der Kosovo, welcher von 115 der 193 Mitgliedern als unabhängiger Staat anerkannt wird.

Gemäss dem Bundesamt für Statistik leben in der Schweiz 197 verschiedene Nationen. Von den 193 UNO-Mitgliedern fehlt nur Tuvalu. Mit dabei sind dafür zusätzlich: der Kosovo, Vatikanstadt, Westsahara, Palästina und Taiwan.

